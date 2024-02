Al Grande Fratello potrebbe nascere una storia d’amore. O almeno è ciò che stanno sognando i fan di Greta, dato che sono state mostrate delle immagini eloquenti di lei in compagnia di un gieffino. La sua frase è rimbombata fuori dalla casa e c’è chi spera che possa verificarsi qualcosa di meraviglioso. Tutto è successo dopo la puntata in diretta del 5 febbraio.

A proposito dell’appuntamento col Grande Fratello, prima di parlarvi di Greta, certamente a fare rumore è stato l’addio definitivo di Fiordaliso. La cantante ha ammesso di essere arrivata al limite e di non avere più forze. Inoltre, ci sono stati attacchi durissimi nei confronti di Beatrice, che ha ipotizzato la possibilità che possa abbandonare il reality show.

Grande Fratello, Greta e le coccole col gieffino: “Mi vengono i brividi”

Come è possibile vedere dal filmato postato su X da un telespettatore del Grande Fratello, Greta è andata in sauna insieme a questo concorrente. Sono iniziate le coccole, infatti si sono avvicinati e sono partite carezze e baci. A quel punto la Rossetti ha esclamato: “Mmm, mi vengono i brividi così“. E dunque c’è chi immagina che possa esserci non solo dell’amicizia.

Questo avvicinamento sempre più intenso è tra Greta e Vittorio. I due da ormai diverso tempo hanno instaurato un bellissimo rapporto di amicizia, ma questa frase dell’ex tentatrice di Temptation Island ha aperto le porte, secondo il pubblico, a qualcosa che possa andare oltre. Sarà davvero amore in futuro tra i due gieffini? Difficile dirlo con esattezza.

C’è chi ha proposto l’invio di un messaggio aereo dedicato a Vittorio e Greta, mentre un’altra utente ha sottolineato che questo gesto non sia proprio amichevole: “Ma solo io non mi coccolo così neanche col mio migliore amico?”.