“Mi tremano le mani!”. Grande Fratello, Perla choc contro Bea: il confronto è durissimo, poi succede l’impensabile. Dopo un periodo di tranquillità apparente, ieri al Grande Fratello è scoppiata una vivace discussione tra Stefano Miele e Perla Vatiero. Tuttavia, presto Beatrice Luzzi è diventata il bersaglio dell’ex di Mirko Brunetti, innescando un aumento della tensione, dato che entrambe sono tra le concorrenti più assertive.

Si accusa l’attrice di aver difeso l’amico e di aver chiesto a Perla di lavare i piatti, considerato un gesto irrimediabilmente offensivo. Nella serata di ieri, Perla ha iniziato a esprimere le sue lamentele su Beatrice a Greta, Paolo e Letizia, annunciando la sua volontà di affrontare apertamente la collega: “Mi ha detto che c’erano da fare i piatti”.





“Mi tremano le mani!”. Grande Fratello, Perla choc contro Bea

E ancora Perla: “Aspetto solo domani. Mi tremano le mani! Lei vuole dire a tutti quello che devono fare, ma con me ha sbagliato. Con me ha proprio preso un palo. Più mi dici una cosa e più non la faccio. Io le cose in casa le faccio per tutti, ma non quando le dice lei. Non le faccio perché lei lo dice a chi vuole. E non lo deve fare perché io non sono… Lei ha bene in testa cosa fare, assolutamente. Peggio per lei, io ho la vita mia e sono serena. Ho altre cose a cui pensare, le mie mancanze, sono qui da due mesi. Mi inizia a colpire nei mesi di debolezza”.

“Mi tremano le mani”

Per un “Perla la dai una lavatina ai piatti?”



Però al “ci urino sopra” non le tremavano, era solo un gioco #GrandeFratello



pic.twitter.com/lphbaz2bvX — WeWereOnABreak (@mikipivot) January 23, 2024

perla che si caga in mano quando arriva bea…, aspetto i commenti delle fan “PERLA LA MOTOMAMI RISPETTOSA CHE NON PRENDE PER I CAPELLI BEA”

comunque la bellissima deve svegliarsi e smetterla di leccarle il culo xche era molto meglio prima😃 #GrandeFratellopic.twitter.com/jILrZQ5kVe — lulù🧚🏻‍♀️ha preso i biglietti per RM (@theekeeys) January 23, 2024

Poi dice Perla: “Se riesce ad averti sotto controllo bene, altrimenti nulla. Ora punta me, sta trovando il momento giusto per attaccarmi e fare una questione con me. Ma io gliela do, io glielo dico, vieni… fallo. Non tengo nulla da fare. Mi fa passare il tempo. In qualche modo li devo passare questi due mesi. Senti la tensione? Sì ma lei non ha capito proprio nulla. Mi faccia passare il tempo, mi venga a stuzzicare. Io ho altri problemi nella vita ho 25 anni. Se lei non ha problemi e pensa a fare solo queste cose, allora il problema è suo e non mio”.

Giusto per dovere di cronaca. Ecco chi ha fattivamente lavato le stoviglie stasera. E se qualcuno avesse dubbi, non è stata Perla Treccani Vatiero #GrandeFratello pic.twitter.com/a6aCOHn5iN — Valentina Federici (@Vale_Rici) January 23, 2024

Conclude Perla: “Anche Letizia mi ha detto che lei ha detto che io penso solo a me stessa, la prima frecciatina. Letizia mi ha detto tutto. Io in puntata sai che dico? Chi fa le pulizie in bagno?!”. In tutto ciò, proprio mentre la ragazza stava facendo questo monologo, arriva proprio Beatrice Luzzi. E proprio come nei migliori film comici, Perla decide subito di cambiare registro per timore e dice semplicemente: “Scusatemi, ma in tutto ciò dov’è Giuseppe?”. Grandi risate da parte del pubblico del Grande Fratello.

Leggi anche: “Non sono stata io”. Perla al Grande Fratello, pianto inevitabile dopo l’accusa choc