Dopo Beatrice e Perla, è diventato Alessio il concorrente più chiacchierato del Grande Fratello. Arrivato da poco insieme a Simona Tagli, ha ora una liason con Anita che, nemmeno a dirlo, è stata l’argomento principale della puntata di lunedì 11 marzo. Ma anche con Perla c’è stato subito un bel feeling, anche se proprio in diretta lei ha deciso di fare un passo indietro dicendosi impaziente di uscire per rivedere Mirko.

Staccato il collegamento con lo studio, proprio Alessio e Perla hanno avuto un lungo confronto per le incomprensioni avute nei giorni scorsi, ma anche a seguito delle parole della sorella di lei, Loana. Dalla sua Perla non ha nascosto di avere avuto dei dubbi su Alessio e sul suo modo di fare, nonostante lui sostenga che la strategia proprio non gli appartiene per carattere.

Leggi anche: “Non posso più negare”. Grande Fratello, Alessio spalle al muro su Anita: crolla e confessa tutto





GF, Alessio choc su Greta

Ma proprio durante questa conversazione post puntata, il concorrente si è lasciato scappare una confessione che ha fatto subito rumore in rete. Questa: “Quando sono entrato qua dentro la prima cosa che ho detto è che mi miei amici mi avevano detto di ‘farmi Greta’. Comincio a ridere e scherzare con Greta. E dico….mmm c’è il margine per lavorare, il nulla poi perché sarebbe stata una cosa così, per gioco”.

E quando Alessio ha notato un interesse di Sergio verso Greta gli ha “chiesto se le piaceva davvero ed è finita lì”, aggiunge come si vede nel video che trovare qui sotto. In tutto ciò Greta non nemmeno era presente per poter ribattere o comunque replicare.

Ma al di là di questo per molti del pubblico Alessio ha fatto un’uscita davvero poco elegante nei confronti dell’ex Temptation Island, l’ennesima da quando è entrato nella casa. Da giorni infatti non si fa che parlare delle sue esternazioni poco felici e addirittura presunte bestemmie. I modi di Alessio sono stati ripresi anche da Signorini in puntata e dopo questa ultima polemica non è da escludere un richiamo per lui.