Anita Olivieri è stata tra le protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, quella vinta da Perla Vatiero, e uscita dalla casa ha continuato la sua frequentazione con Alessio Falsone con cui si è legata sentimentalmente proprio durante la loro permanenza all’interno della casa. La giovane era fidanzata con Edoardo, ma una volta conosciuto Alessio ha deciso di chiudere il rapporto che durava da oltre dieci anni per iniziarne uno nuovo con il gieffino.

A quanto pare le cose con il 31enne milanese procedono a gonfie vele anche lontano dalla telecamere, come si può vedere dai rispettivi account social i due sono infatti inseparabili e non perdono occasione di parlare del rapporto nato all’interno del loft di Cinecittà, durante una cena romantica organizzata dal Grande Fratello.

“Cosa ha fatto in questo tempo”. Anita Olivieri rivela cose sulla relazione con Alessio Falsone





Grande Fratello, Anita Olivieri parla delle proposte prima del reality show

“Mi ha dato e dimostrato in un mese e mezzo quello che mi è mancato in anni”, ha spiegato Anita, non nascondendo così una frecciatina al suo ex, Edoardo Sanson, che nella casa era entrato il giorno di San Valentino per farle una sorpresa. È una persona consapevole, umile e conferisce sempre i meriti alle cose quando li vede, è un valore immenso. Non è una persona invidiosa, quando vede il bello lui lo esalta, in ogni cosa. Comunque è un romanticone mi ha “valangato” di parole meravigliose”, ha detto ancora Anita.

Nel box di Instagram che permette ai fan di porre delle domande, qualcuno ha chiesto ad Anita progetti per il futuro ma anche qualche curiosità sul prima Grande Fratello e la televisione in generale. Un suo fan le ha chiesto se in futuro ci sono dei reality o programmi tv per lei e, alla domanda, l’ex gieffina ha risposto con un video.

“Altri reality dipende. Dipende da che reality, – ha spiegato Anita Olivieri – da come andrà il lavoro, da quello che farò e da come andranno questi mesi in generale. Diciamo che io prima di entrare al GF – ha rivelato l’ex concorrente – ero stata chiamata da altri programmi a cui ho proprio detto di no. Ma perché io mai avrei pensato che questa sarebbe stata la mia fine, ho studiato tanto, lavoravo in azienda e volevo fare tutt’altro”.