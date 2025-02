Al Grande Fratello c’è già il primo finalista, che è Lorenzo Spolverato, ma il clima resta sempre tesissimo nella casa. La prossima puntata è in programma giovedì 13 febbraio e, dal momento che la finale si avvicina, i concorrenti sono sempre più agguerriti. Dubbi, ipotesi, strategie, liti e chiacchiere alle spalle. C’è di tutto e di più. Ed è in questo momento che le alleanze si fanno ancora più preziose.

Helena Prestes, che con Javier Martinez ormai fa coppia fissa, è sempre più isolata dal ‘gruppetto’ e nelle ultime ore, sfogandosi col fidanzato, è arrivata a una conclusione forte. Dopo l’arrivo dell’aereo per Zeudi Di Palma ha ricominciato a farsi qualche domanda sul loro rapporto. Lo striscione attaccato al mezzo diceva: “Il Brasile è con te”, parole che hanno lasciato ancor più di stucco la modella, che ha poi deciso di confidare tutti i suoi pensieri a Javier.

GF, Helena sicura: “Mi ha ingannata”

Tra le due la tensione è alle stelle e per entrambe è veramente difficile convivere e far finta di niente. Sono giorni che Helena pensa e ripensa all’amicizia che aveva inizialmente con l’ex Miss Italia, quindi ha raccontato a Javier della promessa fatta da Zeudi che l’ha fatta riflettere: fuori dal Grande Fratello riusciranno a recuperare un rapporto.

“Quindi mi sono domandata, perché non dentro?”. La modella ha poi ricordato come Zeudi si fosse avvicinata velocemente ad Alfonso D’Apice dandogli addirittura un bacio proprio nel momento in cui lei era incerta rispetto ai suoi sentimenti. “Mi imbroglia”, confida sempre a Javier, continuando ammettendo di non fidarsi più e di essere incerta su questa amicizia che a quanto pare fuori ci può essere ma dentro la casa no.

La maturità con cui due persone adulte si confrontano e si comprendo



senza mettere su un teatrino



Bravissimi ragazzi ottimo esempio

per una generazione che urla e non ascolta



voi state insegnato come si costruisce in rapporto sano #helena #heleviers #helevier #GrandeFratello pic.twitter.com/ozUZOK107y — follia pura (@eccomi33) February 11, 2025

Senza contare l’avvicinamento di Zeudi a Shaila Gatta. In generale questa situazione la rende molto triste. Nonostante poi abbiano deciso di allontanarsi, è anche vero che la loro amicizia di prima era molto forte. La modella ha detto con rammarico a Javier anche che Zeudi non è ancora pronta per ritornare sua amica, elemento che chiaramente la fa soffrire di giorno in giorno. E ha anche paura di essere imbrogliata.