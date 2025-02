Grande Fratello, Chiara contro la produzione: sono volate parole davvero grosse. Si è lamentata di alcune immagini non andate in onda con protagonista Lorenzo. Lorenzo che è stato eletto prima finalista e che ha fatto molto parlare per la sua storia con Shaila. A proposito di Shaila, è stata criticata da Signorini durante la puntata di lunedì: “Shaila ti devo dire una cosa. Da un lato è bella la vostra spontaneità. Ci piace. Ma quando tu mi dici: “Perché Alfonso dici che sono volgare?”.

>>“Oddio, ma cosa c’è”. Imbarazzo a BellaMa’, la cantante mostra tutto in diretta da Sanremo e che figuraccia. Non se lo aspettava

“Sai perché? Te lo spiego con grande affetto. Ma vederti sul tavolo della cucina, a gambe larghe, con Lorenzo sopra, onestamente non è una bella immagine Shaila. È un’immagine volgare. Quella per me è la volgarità”.





Grande Fratello, Chiara contro la produzione: cosa è successo

E ancora: “Non si tratta di chiedere scusa. Io voglio che tu capisca. Perché ci piacete oltretutto come coppia. Avercene di coppie come la vostra. Però quella cosa lì non è una cosa bella. Non è per essere bacchettoni. Io sono la persona più open mind di questo mondo. Me li mangio a tavola i bacchettoni. Però vedere quell’immagine così sguaiata che entra nelle case di tutti quanti non è bello. Facci un pensierino”.

Quanto ha Chiara, con Zeudi si è lamentata di una disparità di trattamento ed ha mandato a quel paese la produzione. Intanto la produzione ha premiato alcuni concorrenti del Grande Fratello che si trovano in casa dall’inizio (esclusi quelli che sono usciti e rientrati) sono stati invitati a lasciare la casa di Cinecittà per dirigersi verso una destinazione misteriosa.

Questa dovrebbe ringrazie il grande fratello perché copre tutte le merdate che spara dalla mattina alla sera e invece li manda pure a fanculo 😂😂



Che circo sto programma quest’anno #grandefratello pic.twitter.com/Jj2Ar0vg86 — ✨ Amanim  ✨ (@amanim2024) February 11, 2025

Lo scorso anno, i concorrenti avevano trascorso del tempo in una spa, dove si sono rilassati e divertiti lontano dalle telecamere, anche se in quella occasione aveva fatto scalpore il comportamento di quasi tutti i concorrenti contro Beatrice Luzzi, in quella occasione pesantemente bullizzata.