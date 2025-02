Lil Jolie, pseudonimo di Angela Ciancio, e Vale Lp, nome d’arte di Valentina Sanseverino, sono probabilmente le due artiste destinate a dominare la finale di Sanremo Giovani 2025 con il brano Dimmi tu quando sei pronto a fare l’amore, che vede anche la partecipazione di Madame come autrice. Le due cantanti campane, che all’inizio della loro carriera su Soundcloud con tracce come Noi e Fine fra’ me avevano già catturato l’attenzione del pubblico urban, arrivano al Festival di Sanremo 2025 dopo un lungo periodo di esperienza all’estero.

Vale Lp ha partecipato a X Factor, mentre Lil Jolie è uno dei volti della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo l’esperienza nei talent, entrambe hanno lanciato i loro progetti solisti: rispettivamente Guagliona e La vita non uccide. Ma il destino le ha riunite nuovamente dopo la fine del tour instore di Lil Jolie post-Amici. Le due sono riuscite a realizzare il sogno di realizzare un album insieme e salire sul palco di Sanremo.

Sanremo 2025: tutti i cantanti in gara, canzoni, ospiti, programma serate, duetti, co-conduttori con Carlo Conti





Imbarazzo a BellaMa’, Lil Jolie mostra la maglietta in diretta da Sanremo: ‘Oddio’

Nella puntata di oggi di BellaMa’, Pierluigi Diaco e Nancy Brilli hanno realizzato diversi collegamenti con Roberta Capua, inviata a Sanremo per il Festival. Tra gli ospiti intercettati in diretta, Vale LP e Lil Jolie, in gara tra le Nuove Proposte con il brano Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore.

Dopo aver parlato della loro canzone e sottolineato che sono l’unica coppia presente nella competizione, Roberta Capua ha notato una maglietta azzurra sotto il cappotto di Lil Jolie e le ha chiesto spiegazioni. Vale LP ha prontamente spiegato che l’amica è una tifosa del Napoli e che indossava la maglia della squadra. Ma quando ha aperto il cappotto, si è scoperto che non si trattava della maglia ufficiale, ma di una versione modificata con una scritta inaspettata.

Sulla t-shirt indossata dalla cantante, al posto di Buitoni, lo storico sponsor del Napoli, c’era la scritta “Bukkino”. “Oddio, cosa c’è scritto? Non capisco, è una cosa volgare? Era uno scherzo?”, ha esclamato Roberta Capua, mentre Vale LP non riusciva a trattenere le risate. Il video è rapidamente diventato virale sui social, scatenando molte reazioni per la gaffe involontaria in diretta.