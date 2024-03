Grande Fratello, la puntata di lunedì 4 marzo 2024 è stata proprio quella di Anita. Ma non per cose belle. Dapprima la ramanzina di Alfonso Signorini, poi la clip in cui Beatrice usava parole molto dure. Come “forse è quella con meno cuore di tutti qui dentro. Poi è arrivato Alessio… Più di tutti c’entra Edoardo, poi il fato che Giuseppe sia stato male e abbia bisogno di cure, ma lei non è generosa. E terzo la vitalità di Alessio la stuzzica. Prima l’ha stritolato e poi l’ha buttato. Ma puoi essere così feroce? Ma che cattiveria hai dentro? Quella è una strega”.

Anche Simona Tagli non è stata tenera. Anzi, ha rincarato la dose perché secondo lei Anita ha come soggiogato e poi fatto infatuare Garibaldi: “Giuseppe non è un ragazzo strategico, ma lei mi è sembrata un po’ perfida“. Alla fine la romana non ha retto e in un blocco pubblicitario si è sfogata in lacrime con le sue amiche, Rosy e Letizia.

GF, serata no per Anita: la mazzata finale

Ma non è finita qui perché Signorini l’ha portata ad avere un ennesimo faccia a faccia con Garibaldi, con cui c’è gelo da giorni. E poi il responso del televoto, che forse è stata la mazzata finale. Dopo Massimiliano Varrese, un altro concorrente è diventato eliminato provvisorio per il prossimo televoto che vedrà un’uscita definitiva dalla casa.

I nominati della serata più il concorrente meno votato dal pubblico fanno dunque compagnia all’attore il cui destino è ancora sospeso. E chi è il meno votato della puntata del 4 marzo del Grande Fratello e quindi possibile l’eliminato? In nomination erano finite Anita, Perla e Simona e ad avere la peggio è stata proprio la veterana del gruppetto.

Il conduttore ha svelato che la prima a salvarsi è stata Perla ma tra Anita e Simona la meno votata è risultata essere Anita. Queste le percentuali di preferenza: Simona 46%, Perla 37% e Anita 17%. E così, per chiudere “in bellezza”, la bionda romana finisce al televoto eliminatorio insieme a Massimiliano e ai nominati, ossia Simona, Greta, Letizia, Grecia e Federico. Giovedì sapremo chi uscirà.