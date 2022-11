Aereo per George Ciupilan, lo staff prende le distanze. Nel corso degli anni sono stati davvero tanti i messaggi recapitati ai concorrenti della Casa del GF Vip tramite aerei con striscioni. Per i vipponi è sempre un momento particolare quando, magari in relax nel giardino, vedono nel cielo un aereo e un messaggio per loro. Anche in questa edizione ovviamente ce ne sono stati diversi. Uno a sostegno di Marco Bellavia con la scritta “Marco, l’Italia è tutta con te”.

La regia, però, inspiegabilmente, ha invitato i vipponi a rientrare in casa e non rimanere in giardino. Gli inquilini della Casa hanno reagito male con Nikita Pelizon che ha esclamato: “Ma perché non possiamo vederlo?”. In ogni caso un altro messaggio aereo è stato proprio per Nikita, inviato dal suo compagno: “222 Nik, sei il mio angelo. Mi manchi tanto amorigno”. Nelle ultime ore, però, è stato un altro messaggio a provocare un vero e proprio caso.

Leggi anche: “Via dal giardino, non potete vedere”. GF Vip 7, allarme degli autori: subito tutti in casa





Il messaggio per George e l’appello del suo staff

George Ciupilan ha ricevuto un messaggio aereo che recitava: “Ciupi per essere grandi non conta l’età! Ergi + House”. Alla sua vista il giovane influencer ex concorrente de “Il collegio” e “La caserma” ha esclamato: “Vi amo! Che bello”. Insomma una grande gioia per lui e anche Nikita Pelizon ha apprezzato: “Hanno fatto un bellissimo gesto”.

In pochi potevano prevedere quello che sarebbe successo subito dopo il passaggio dell’aereo con il messaggio per George. Lo staff del tiktoker ha infatti scritto sulla sua pagina Instagram: “Attenzione: non donate! George Ciupilan e il suo staff prendono le distanze da chiunque promuova una raccolta fondi per l’invio di aerei sopra la casa del GF Vip. Lo stesso George non vorrebbe questo. Qualora voleste fare delle donazioni fatelo per cause giuste. Grazie lo staff”.

Poco dopo un’altra story spiega cosa è accaduto: “Abbiamo scritto alla Fanpage che ha chiesto i soldi per mandare l’aereo a George. Ogni singolo centesimo, ci hanno assicurato, verrà rimborsato. Confidiamo avvenga al più presto, come è stato garantito”. Insomma, svelato l’arcano. Certo, rimane la gioia di George Ciupilan per quel messaggio.

“Entrate in casa”. Fuga dal giardino e vipponi increduli: la verità sulla censura al GF Vip 7