Clamorosa decisione della produzione del GF Vip 7 nei confronti dei concorrenti. Disposto il divieto di stare in giardino e tutti i protagonisti del reality show di Canale 5 sono stati invitati a rimanere all’interno della casa. Tutto è stato scaturito dal passaggio di un aereo, che conteneva un messaggio importante nei confronti di una persona. Ma gli autori hanno preferito che i vipponi non leggessero il contenuto dello stesso. Ma gli stessi gieffini si sono lamentati non poco per quella scelta fatta dietro le quinte.

Nessuno poteva immaginarsi che il GF Vip 7 potesse optare per questa scelta nei riguardi dei concorrenti. Un divieto quasi unico nel suo genere, visto che a memoria difficilmente si ricordano episodi simili avvenuti durante la trasmissione Mediaset. Il messaggio dal cielo era inequivocabile e indirizzato ad un uomo, ma la produzione ha preferito che il cast rimanesse all’oscuro di tutto questo. E un video, dove alcuni vipponi protestano per tutto questo, è stato diffuso in queste ore sul social Twitter.

GF Vip 7, per i concorrenti divieto di stare in giardino durante messaggio aereo

Davvero tanta incredulità da parte anche del pubblico per questa decisione degli autori del GF Vip 7, che hanno indispettito anche gli stessi concorrenti con un divieto parsi a molti senza senso. Quando un aereo ha iniziato a sorvolare la casa più spiata d’Italia, la regia ha avvertito i vipponi e ha riferito che sarebbe stato vietato rimanere in giardino. Quindi, tutti hanno fatto rientro nelle mura dell’abitazione ma le polemiche non sono mancate. La prima a intervenire è stata Nikita Pelizon: “Ma perché non possiamo vederlo?”.

Entrando nei particolari, i fan di Marco Bellavia hanno regalato un messaggio aereo nei confronti dell’ex concorrente che si è ritirato dopo i brutti atteggiamenti avuti dai coinquilini. La scritta era la seguente: “Marco, l’Italia è tutta con te”. Ma gli altri gieffini non hanno avuto diritto a visionare quel messaggio. Patrizia Rossetti ha risposto a Nikita, dicendole: “Non si può andare in giardino”. E Antonella Fiordelisi ha aggiunto: “E allora è un peccato, comunque le persone spendono i soldi, non è che lo fanno così”.

Nikita: -“Perchè non possiamo vederlo?” (l'aereo di Marco)

Patrizia: -“Perchè non si può andare”

Antonella: -“E allora è un peccato, comunque le persone spendono i soldi…non è che lo fanno così”



L’utente che ha condiviso il video ha commentato: “Loro (in riferimento ai concorrenti del GF Vip 7 n.d.r.) stanno pis*** in testa agli autori”. Resta da capire se in diretta nella puntata del 24 ottobre Alfonso Signorini fornirà maggiori delucidazioni su questo accadimento oppure se si preferirà continuare con questa censura.