Mercedesz Henger ha subito un infortunio all’Isola dei Famosi e quindi entra nella lunga lista di concorrenti che hanno avuto problemi si salute o infortuni e sono stati portati in infermeria. La naufraga, durante un’escursione, ha riportato un profondo taglio alla mano dovuto all’impatto con un corallo. Un taglio per cui si è richiesto l’intervento di un medico. Di ritorno dall’infermeria la naufraga è tornata con la mano fasciata dopo ben quattro punti di sutura per arginare la ferita.

Durante il racconto Mercedesz Henger non ha risparmiato una frecciata a Edoardo Tavassi. “Sono scivolata su un corallo e mi sono aperta la mano…Mi ha fatto davvero molto male. Nessuno si è interessato…Non mi sarei comportata così. Nessuno è tornato con me e mi è venuta una strana sensazione. Io mi sono affezionata a delle persone qui, che erano con me durante quell’escursione, non avrei mai lasciato che tornassero da sole”.





Mercedesz Henger infortunio come sta: “Farà male per 5 giorni”

Edoardo Tavassi, invece, si è mostrato più sicuro e ha spiegato che – dopo essersi assicurato che Mercedesz Henger stesse bene, chiedendolo a lei direttamente – era tranquillo. “Poi vengo a sapere che ci è rimasta male perché dovevo starle più appresso per il taglio”, ha detto il naufrago in confessionale. Lei ha risposto dicendo che a Edoardo Tavassi interesserebbe solo di non fare brutta figura davanti alle telecamere. Lui ha subito replicato e lo scontro si è acceso: “Tu hai detto ne parliamo senza le telecamere e poi davanti hai voluto fare la vittima. Perché te la stai facendo sotto della nomination”.

Mercedesz Henger tornando sull’Isola ha raccontato come stava: “Quattro punti, non sento niente però, sono piena di anestetici. Ha detto che farà male dopo, per cinque giorni. Però, ho pianto talmente tanto che ha detto che da domani posso nuotare. Quindi è tutto a posto. Non devo sforzare la mano però”. Quindi ha spiegato come è avvenuto l’incidente: “Stamattina mi sono svegliata con voglia di fare, come sempre. Siamo andati a fare un’escursione e nell’attraversare degli scogli, sono scivolata su un corallo che mi ha aperto la mano. Mi sono resa conto che mi faceva molto male”.

Poi Mercedesz Henger a Estefania Bernal e Marialaura De Vitis ha confidato che dopo essersi fatta male, ha capito subito che la ferita era profonda: “Sono caduta con tutto il peso del corpo su quei coralli gialli. Quando l’ho sentito non volevo tirare fuori la mano dall’acqua. Ho pensato, adesso la tiro fuori ed è qualcosa di orribile. Mi hanno messo quattro punti. Comunque da domani posso nuotare”. I naufraghi, in particolare Carmen Di Pietro, sono sembrati sollevati all’idea che non ci siano state conseguenze gravi all’infortunio di Mercedesz Henger.

