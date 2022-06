Mercedesz Henger e la gaffe sul suo fisico. Una figuraccia bella e buona quella dell’ex fidanzato della figlia di Eva Henger, che in queste ore ha pubblicato una foto della ragazza criticando il suo fisico ma pubblicando una foto della vecchia edizione dell’Isola dei Famosi, quando Mercedesz aveva qualche chiletto in più e non aveva iniziato a modellare il suo fisico grazie agli intensivi allenamenti in palestra.

Mercedesz Henger aveva partecipato all’edizione del 2016 dell’Isola dei Famosi e solo al suo rientro in Italia aveva deciso di ridefinire il suo corpo con la palestra e di rifare il seno. In questo percorso l’aveva aiutata il suo fidanzato, Lucas Peracchi, che in queste ore ha fatto una mega gaffe su Mercedesz Henger, alla seconda partecipazione al reality show condotto da Ilary Blasi. Tra alti e bassi la relazione dei due è durata tre anni, poi era stata Mercedesz Henger a confermare la notizia pubblicando un post sul suo account Instagram.





Mercedesz Henger fisico, le foto e la gaffe di Lucas Peracchi

“Ragazzi, me lo state continuando a chiedere. Io e Lucas non stiamo più insieme. Ve lo confermo perché avevo detto che quando la situazione sarebbe stata più chiara lo avrei fatto. Per quanto riguarda le motivazioni, non sono cambiate da quelle che avevo raccontato da Barbara (D’Urso’, ndr). È stata un’avventura bellissima ma purtroppo si è conclusa”.

Il ritorno della figlia di Eva Henger all’Isola dei Famosi ha fatto tornare l’argomento di pubblico dominio e qualche settimana fa, iIntervistato da Biccy, Lucas Peracchi aveva parlato di Mercedesz Henger, del suo fisico e delle voci che volevano la naufraga fidanzata prima dell’arrivo all’Isola dei Famosi.

“Se Mercedesz era fidanzata prima dell’Isola dei Famosi? Io per quanto ne so lo era, però ci tengo a precisare che non la vedo da un anno”, aveva detto l’ex UeD (qui l’articolo). Lucas Peracchi non vede Mercedesz da oltre un anno e forse è per questo motivo che ha fatto una clamorosa gaffe. Rispondendo a una domanda su Instagram – “come la vedi fisicamente Mercedesz?” – Lucas Peracchi ha criticato il fisico di Mercedesz Henger pubblicando due foto della ragazza in costume e un commento poco carino.

Mercedesz Henger critiche al fisico – “Qui è quando l’allenavo io (un dato di fatto). Ora guardate l’Isola e datevi delle risposte. Non l’alleno da un anno e mezzo. Non esprimo pareri (anche se è il mio lavoro) per evitare di essere accusato di parerismo“. Peccato che la foto dell’Isola dei famosi non è stata scattata durante l’edizione in corso, ma risale alla prima partecipazione di Mercedesz all’Isola, quando non aveva ancora iniziato ad allenarsi. Una figuraccia epica, criticata da molti utenti del web, sicuri che il gesto di Lucas sia solo frutto della gelosia nei confronti della ragazza, tornata nuovamente sulla cresta dell’onda grazie all’Isola dei Famosi.

