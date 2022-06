Mercedesz Henger, tensione tra naufraghe dell’Isola. Per i lreality show è iniziato il conto alla rovescia e con esso anche il desiderio nel pubblico di vedere proclamato il nome del vincitore di un’edizione decisamente densa di colpi di scena. Nel mirino delle critiche finisce oggi la favorita nel sondaggio.

Mercedesz Henger, critiche all’ordine del giorno per favorita nella sfida contro Nick Luciani, o per lo meno così sembra di capire dai risultati del sondaggio “Chi vuoi salvare?”. La semifinale sempre più vicina, e con questa anche il desiderio dei naufraghi di salvarsi per accedere al seratone del 27 giugno.





Mercedesz Henger, critiche dopo la lite all’Isola

Nell’attesa, tra le naufraghe sembra essersi diffuso uno spiccato dissapore nei riguardi di Mercedesz Henger. Nello specifico, pare che in molti non abbiano gradito il siparietto tra la figlia di Eva e il fratello di Guendalina Tavassi. Una lite che spacca in due opinione pubblica, ma anche i concorrenti rimasti in gioco sull’Isola. (Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi, scoppia la lite).

Contro Mercedesz Henger ecco dunque schierarsi Estefania Bernal e Maria Laura De Vitis, che hanno commentato la scena di un abbraccio al naufrago prima di raggiungere l’infermeria: “Va bene la salute, però un conto è accertarsi che stia bene, un conto è avvinghiarsi…” sono le parole di Maria Laura De Vitis: “A questo punto mi sento presa in giro…”.

Dello stessa parere anche Estefania che ha fatto riferimento alle lacrime di Mercedesz Henger poco dopo il litigio con Edoardo Tavassi: “Io ho visto le immagini ed erano un po’ imbarazzanti…” e aggiunge: “Non è stata coerente…”.

Nozze a Mediaset, la conduttrice sposa bellissima col pancione. E c’è una grande assenza