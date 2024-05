Importante novità sul Grande Fratello 18, che dovrebbe ripartire a settembre. Alfonso Signorini e la produzione hanno concordato di fare un annuncio ufficiale sulla prossima edizione del reality show di Canale 5. Dopo il successo di Perla Vatiero, è già tempo di programmare il futuro e Mediaset sta già lavorando alacremente per proporre il meglio al pubblico.

Adesso sul Grande Fratello 18 c’è stata una novità. E Alfonso Signorini avrà subito preso atto di questo annuncio fondamentale. Ancora prima che possa cominciare la stagione estiva, la produzione ha messo nero su bianco una decisione che si attendeva sin dal termine della passata edizione. E vediamo insieme cosa è stato rivelato ai telespettatori.

Grande Fratello 18, Alfonso Signorini e la produzione fanno un annuncio

Non c’erano ancora stati comunicati ufficiali sul Grande Fratello 18, ma questa news rivelata il 20 maggio conferma innanzitutto che il programma di Alfonso Signorini è confermato al 100%. L’annuncio ha riguardato un dettaglio fondamentale per la buona riuscita del reality show, coi vertici di Mediaset che si augurano un’edizione di successo.

Sul profilo Instagram ufficiale il Grande Fratello ha annunciato: “Al via i casting per la nuova edizione. Grande Fratello non si ferma mai. Se pensi di essere la persona giusta, puoi autocandidarti attraverso il sito https://grandefratello.endemolshine.it/ inserendo un breve video e seguendo le indicazioni presenti sul portale”. Ma c’è anche un’altra opzione.

Il GF ha concluso: “Oppure potrebbe essere Grande Fratello stesso a trovarti. L’attività di scouting infatti non si ferma mai e va avanti sia in giro per l’Italia sia sui social. Quindi, se dovesse arrivarti un messaggio dagli account social ufficiali di Grande Fratello, il prossimo concorrente potresti essere tu!”.