Una nuova avventura televisiva sta per prendere il via su Canale 5: The Couple, il nuovissimo reality show targato Mediaset, debutterà lunedì 7 aprile sotto la conduzione di Ilary Blasi. Il format si presenta come uno spin-off diretto del Grande Fratello, ma con una svolta romantica (e competitiva): al centro della scena ci saranno otto coppie pronte a mettersi alla prova all’interno della famigerata Casa più spiata d’Italia. Sì, proprio quella del Grande Fratello, che cambia pelle ma non funzione: telecamere attive 24 ore su 24, confessionali, dinamiche inaspettate e sfide all’ultimo batticuore.

Il concept punta a esplorare le relazioni di coppia sotto pressione, tra alleanze strategiche e momenti ad alto tasso emotivo. Sul cast, però, vige ancora il massimo riserbo. Ilary Blasi non si è lasciata sfuggire alcun dettaglio, mantenendo l’effetto sorpresa. Tuttavia, le indiscrezioni circolano con insistenza, alimentando la curiosità dei fan del genere.





The Couple, anche Shaila, Lorenzo, Helena e Zeudi nel cast?

Secondo quanto riportato da Tv Sorrisi & Canzoni, alcuni dei possibili protagonisti potrebbero essere volti già noti del piccolo schermo: si parla di Thais Wiggers, le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, Jasmine Carrisi, Manila Nazzaro e Stefano Oradei. A questa lista si aggiunge anche Elena Barolo, che secondo il giornalista Gabriele Parpiglia potrebbe partecipare in coppia con la Wiggers.

Ma la vera sorpresa è arrivata oggi grazie a un rumor lanciato da Very Inutil People: pare che quattro ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello siano pronti a rientrare in gioco. I nomi? Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Nonostante qualcuno abbia inizialmente pensato a uno scherzo da primo aprile, la fonte assicura che la loro partecipazione è tutt’altro che uno scherzo.

Secondo quanto trapelato, i quattro ex gieffini avrebbero accettato la proposta di entrare nel cast da diverse settimane. Una notizia che, se confermata, potrebbe garantire a The Couple un inizio col botto, puntando sull’onda lunga dell’entusiasmo del pubblico per i volti già noti e amati dal reality di casa Mediaset.

Nessuna conferma ufficiale, al momento, da parte della produzione. Ma manca ormai pochissimo alla messa in onda, e il velo sul cast verrà sollevato molto presto. Intanto, le aspettative crescono e il pubblico si prepara a seguire una nuova serie di avventure sentimentali e strategiche sotto lo sguardo implacabile delle telecamere. The Couple si preannuncia come il nuovo guilty pleasure della primavera televisiva italiana.