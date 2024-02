Improvviso crollo al Grande Fratello da parte di Varrese, come si è potuto evincere da un filmato postato su X. Da un momento all’altro è finito in lacrime, non riuscendo a trattenere le sue emozioni. Se ne sono subito accorti anche altri concorrenti, che erano in giardino proprio come lui, quindi si sono avvicinati per sincerarsi delle sue condizioni psichiche.

Una situazione impensabile, dato che chi era presente non si aspettava questo stato d’animo al Grande Fratello di Varrese. Le lacrime sarebbero comparse per un motivo specifico, sebbene lui non sia riuscito a spiegarlo a parole. A ricostruire l’accaduto è stato il sito Novella 2000, ma sono anche stati scritti diversi commenti da alcuni internauti che stavano seguendo il GF in diretta.

Grande Fratello, Varrese in lacrime: cosa gli è successo

Nel recente passato, dentro la casa del Grande Fratello Varrese si era espresso così sulla sua avventura. Prima delle lacrime delle scorse ore aveva detto un po’ di tempo fa: “A volte tutte le parole che mi sono state dette qui dentro mi rimbombano nella testa. Tutte le parole cattive che mi sono state dette. Quando esco da qui faccio un casino. So anche da chi sono partite le prime parole, io mi sono segnato tutto”.

Varrese ha avuto questa crisi emotiva e immediatamente i suoi amici gieffini hanno provato a tranquillizzarlo. Sembra che i primi ad averlo rincuorato siano stati Maddaloni e Simona Tagli, ma poi le telecamere del GF hanno indugiato su altro. Non si è compreso il motivo ufficiale del suo pianto, anche se l’ipotesi più probabile è che sia troppo stressato da questi mesi trascorsi chiusi in casa.

Sono pronta a vedere per lui tutta l'empatia che non è stata mostrata a Beatrice #grandefratello pic.twitter.com/xO9eAPnrZT — nonènemmenodivertente (@Nonsopiukisono) February 6, 2024

Pareri discordanti in rete, infatti i fan di Varrese gli hanno manifestato supporto mentre altri lo hanno attaccato accusandolo di vittimismo. Capiremo nei prossimi giorni se riuscirà a superare questa fase o se abbandonerà il Grande Fratello, come deciso da Fiordaliso.