“Lo ha chiesto prima di morire”. Maurizio Costanzo, dal letto della clinica l’ultima e inaspettata richiesta

Morte di Maurizio Costanzo, la visita in ospedale del caro amico. Un articolo sul sito Dagospia ha fatto luce sugli ultimi giorni di vita del noto conduttore italiano e marito di Maria De Filippi, venuto a mancare all’età di 84 anni. Tre settimane di ricovero presso la clinica Paideia a Roma, poi purtroppo il peggioramento delle sue condizioni di salute. Ma al suo fianco, oltre la moglie, anche il caro amico Giorgio Assumma.

Morte di Maurizio Costanzo, la visita in clinica di Giorgio Assumma. Come appreso sul sito Dagospia, il noto conduttore è stato sottoposto a un’operazione al colon che in un primo momento sembrava essere andata bene, poi purtroppo il peggioramento fino a una broncopolmonite letale.

Morte di Maurizio Costanzo: la visita in clinica di Giorgio Assumma e l’inaspettata richiesta

Al fianco del noto conduttore, scomparso all’età di 84 anni, la moglie Maria De Filippi e anche l’amico e avvocato Giorgio Assumma. Sempre sul sito Dagospia si apprendono tutti i dettagli in merito: “Fino all’ultimo non ha mai smesso di lavorare”, si legge e ancora: “I suoi ultimi futuri progetti riguardavano la sceneggiatura di un film e l’organizzazione di una scuola di televisione per autori e tecnici”. Poi la visita del caro amico Assuma e la richiesta che Maurzio Costanzo gli ha posto dal letto dell’ospedale.

“Una volta soli nella cameretta della Paideia, Costanzo, pur essendo ateo, ha chiesto al suo amico cattolico di recitare insieme l’Ave Maria. Poi gli domandò se c’era un “dopo” e cosa sarebbe successo e se avrebbe incontrato suo padre”, si continua ad apprendere su Dagospia. Ed è stato proprio Giorgio Assumma ad aver fatto conoscere Maurizio Costanzo e Maria De Filippi:: “Avvocato esperto di diritto d’autore (è stato presidente della SIAE), fu interpellato da Maria, all’epoca legale dell’Associazione Discografici, per portare un personaggio dello spettacolo A un convegno a Venezia contro la pirateria”.

E ancora: “Il primo nome proposto da Maria fu Pippo Baudo, ma aveva altri impegni. Andò male anche con Bruno Vespa e infine Assumma chiamò l’amico Costanzo. Che non trattò granché bene la curatrice del convegno: una volta sbarcato all’aeroporto di Venezia disse a Maria di non stargli accanto, “sai, i giornalisti…”. Due settimane dopo, Maria era a Roma su invito di Maurizio…”. E a proposito del primo incontro con Maria De Filippi, lo stesso Assumma ha affermato: “Costanzo? Un grande psicologo. Gli basta un’occhiata per capire una persona. Così come capì subito che tipo fosse Maria De Filippi che gli presentai io in un’occasione di lavoro. All’inizio fu sgarbato e scortese. Ma dopo quindici giorni già si vedevano a Roma”.