Maurizio Costanzo Show, salta la puntata in programma oggi venerdì 7 ottobre: la comunicazione è stata data agli ospiti a poche ore dalla registrazione. Alla base, a quanto si apprende, piccoli problemi di salute. La seconda uscita del celebre talk avrebbe portato sul palco del Parioli ospiti di rilievo, come l’imprenditore ed editore di La7 Urbano Cairo, l’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte, Alberto Matano, Ricky Tognazzi e Patty Pravo. Si sarebbe inoltre parlato di Grande Fratello Vip e del ‘caso Bellavia’ grazie alla partecipazione di Sonia Bruganelli.



Secondo quanto riporta Fanpage.it, la seconda puntata del talk show sarà recuperata successivamente a seconda della disponibilità degli ospiti previsti per l’appuntamento settimanale con Maurizio Costanzo su Canale 5, e dalla prossima settimana si ripartirà con le registrazioni del programma. L’annullamento del talk di Maurizio Costanzo comporta così un buco nel palinsesto della seconda serata di Canale5. Si apre così la necessità di riempire il vuoto che segue alla messa in onda della nuova fiction di Canale5 Viola come il mare, con Can Yaman e Francesca Chillemi.

Maurizio Costanzo Show, salta la puntata del 7 ottobre: cosa va in onda



Come suppone TvBlog, la Rete potrebbe scegliere di mandare in onda un film. Confermata con entusiasmo da Piersilvio Berlusconi, la nuova stagione del Maurizio Costanzo Show è iniziata il 30 settembre con un carico di ospiti di rilievo, com’è nelle abitudini della trasmissione. Il Maurizio Costanzo Show, noto anche come Costanzo Show, è il talk show più longevo della televisione italiana (4473 puntate dal 1982 al 2009 e dal 2015); è ideato e condotto da Maurizio Costanzo.



Dopo esser partito in prima serata su Rete 4, è quasi sempre andato in seconda serata su Canale 5, tranne in puntate speciali. Nella stagione 2005-2006 è andato in onda su Canale 5 Plus. Nel 2010, vengono replicati da Italia 1, durante il palinsesto mattutino, all’interno della trasmissione Polpette. Col suo ritorno nel 2015 su Rete 4 è andato in onda in prima serata, per poi ritornare in seconda serata dal 2017 su Canale 5 nella giornata di mercoledì.



Attualmente è giunto alla sua 42ª edizione. Maurizio Costanzo, classe 1938 (84 anni) è ormai un decano della televisione. Per fortuna i problemi di salute alla base dello stop alla registrazione non sono tali da destare preoccupazione.

