“Va a Mediaset”. Alberto Matano, colpo di scena: la notizia boom sorprende il pubblico

Grande novità per Alberto Matano, che va a Mediaset. Una vera e propria sorpresa per il pubblico, che potrà vedere il conduttore de La vita in diretta su un canale della concorrenza. Ovviamente ci sarà stata presumibilmente l’autorizzazione da parte della televisione pubblica italiana e il pubblico è molto curioso di ciò che farà. A svelare tutto in anticipo è stato il sito TvBlog, il quale ha riferito anche la presenza di altre personalità di spicco, che condivideranno questa esperienza insieme al presentatore.

Dunque, Alberto Matano lo vedremo su Mediaset in una veste decisamente inedita. I telespettatori sono rimasti molto delusi invece il 26 settembre scorso, quando la puntata de La vita in diretta non è stata trasmessa: “Oggi non andremo in onda. Ci vediamo domani. Oggi La vita in diretta non andrà in onda. L’appuntamento è domani alle ore 17.05 su Rai 1”. Ed è poi stato taggato Alberto Matano, che a sua volta ha condiviso la notizia su Instagram. Motivo della mancata messa in onda lo sciopero dei tecnici Rai.

Leggi anche: “Stop per La vita in diretta”. Alberto Matano non va in onda: perché la Rai ha deciso così





Alberto Matano a Mediaset: ospite del Maurizio Costanzo Show

Dunque, TvBlog ha svelato un retroscena molto interessante su Alberto Matano, che sarà a Mediaset nei prossimi giorni. Precisamente lo vedremo ospite di una trasmissione di Canale 5 e anche il pubblico del Biscione è molto interessato a seguire quello che dirà il conduttore. A contattarlo è stato uno dei giganti della tv italiana, che è sempre aperto a qualsiasi tipo di personaggio, indipendentemente dall’emittente. Infatti, ci sarà ad esempio in questo programma anche il proprietario di La7, Urbano Cairo.

Secondo quanto rivelato, Alberto Matano sarà uno dei protagonisti della prossima puntata del Maurizio Costanzo Show, presentata da Maurizio Costanzo venerdì 7 ottobre in seconda serata. Insieme a Matano e Cairo ci saranno pure Sonia Bruganelli e Rudy Zerbi, nonché Ricky Tognazzi e Patty Pravo. Una platea di tutto rispetto per un nuovo entusiasmante appuntamento su Canale 5. Non resta che aspettare qualche giorno e poi potremo assistere a questa ospitata tanto attesa del volto di Rai 1.

A proposito di Maurizio Costanzo, recentemente Maria De Filippi ha fatto un’importante rivelazione: “Ho paura della sua morte. Ho corazze che però non mi hanno mai davvero resa immune agli ostacoli e alle paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me la paura della morte. Le confesso che non so se ne sarò capace di tendergli la mia mano quel giorno lì”.