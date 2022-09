“Stop per La vita in diretta”. Alberto Matano non va in onda: perché la Rai ha deciso così

Giornata sicuramente da dimenticare per la Rai. La puntata del 26 settembre de La vita in diretta di Alberto Matano non è andata regolarmente in onda. Quando i telespettatori hanno deciso di accendere la tv e andare su Rai 1, si sono subito accorti dell’assenza del conduttore. Il mistero è stato comunque prontamente risolto, visto che sulla pagina ufficiale della trasmissione e anche in una Instagram story di Matano è stata riportata la notizia. Poi è uscita fuori anche la verità sul perché di questa scelta.

La vita in diretta non è stata dunque trasmessa ed Alberto Matano ha avuto un giorno di ferie inaspettato. Intanto, prima di spiegarvi cosa è successo, è bene ricordare che nei giorni scorsi lui ha festeggiato 50 anni. Nel giorno della festa ha ricevuto la dolce sorpresa del marito Riccardo Mannino, che ha pubblicato una foto del giornalista di fronte ad una torta e la scritta ‘Happy birthday amore mio’. Una dedica speciale per una ricorrenza importante. Poi ha organizzato un super party in discoteca a Roma, precisamente al Jackie O’.

La vita in diretta, Alberto Matano non va in onda il 26 settembre: il motivo

La vita in diretta non è stato l’unico programma ad essere interessato da questo stop improvviso. Alberto Matano ha dovuto rinunciare al suo primo appuntamento della nuova settimana, che tra l’altro avrebbe sicuramente toccato l’importante tema delle elezioni politiche all’indomani del voto. La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha trionfato insieme agli alleati del centrodestra della Lega e di Forza Italia ed è ormai ad un passo dal diventare presidente del Consiglio, cosa mai riuscita a nessuna donna prima di lei.

Il comunicato ufficiale de La vita in diretta ha recitato: “Oggi non andremo in onda. Ci vediamo domani. Oggi La vita in diretta non andrà in onda. L’appuntamento è domani alle ore 17.05 su Rai 1”. Ed è poi stato taggato Alberto Matano, che a sua volta ha condiviso la notizia su Instagram. La cancellazione della puntata è stata provocata dallo sciopero dei tecnici Rai, che ha interessato in particolare le sedi situate nella capitale Roma, quindi proprio nella città in cui è girata La vita in diretta.

Non c’è stato sciopero invece nelle sedi di Milano, quindi il 26 settembre sono state trasmesse senza problemi la trasmissione di Antonella Clerici. Al posto di Alberto Matano invece c’è stata una sorta di maratona di Marco Liorni, infatti Reazione a Catena è andato in onda per tre ore con la proposta anche di alcune parti di vecchie puntate.