Nel pomeriggio di lunedì 27 febbraio si sono celebrati i funerali di Maurizio Costanzo. Tantissimi coloro che hanno partecipato all’ultimo saluto per il conduttore televisivo, che c’è stato nella Chiesa degli Artisti. Presenti, oltre alla moglie Maria De Filippi e ai figli dell’uomo, molti personaggi famosi tra cui Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, Pio e Amedeo, Mara Venier, Alfonso Signorini, Enrico Papi, Paolo Sorrentino, Simona Izzo, Ricky Tognazzi, Eleonora Daniele e Raffaella Mennoia.

Durante i funerali di Maurizio Costanzo, c’è stata grandissima commozione con la figlia Camilla che ha letto un meraviglioso messaggio a nome anche degli altri fratelli. Poi Gerry Scotti ha letto la poesia degli artisti. Al termine della cerimonia funebre, all’uscita della bara dal luogo di culto, è stata fatta partire la musica della sigla del Maurizio Costanzo Show, che per 40 anni è risuonata su Canale 5. Distrutta dal dolore Maria, che nonostante il gravissimo lutto cercava di consolare anche le altre persone.

Funerali Maurizio Costanzo, cosa è successo dopo la messa

Una volta finita la funzione religiosa, con la chiusura dei funerali di Maurizio Costanzo, è partito un corteo funebre. L’auto che portava la bara del popolare giornalista tv e autore ha deciso di fare tappa in un luogo importantissimo per la vita professionale dell’84enne presentatore. Un altro momento carico di fortissime emozioni. Come scritto da Il Gazzettino, si è trattato di una vera e propria sosta temporanea, che è stata seguita in diretta, e che ha fatto piangere milioni e milioni di italiani.

Maurizio Costanzo è stato portato per l’ultima volta davanti al Teatro Parioli di Roma, che è stata la casa del suo Maurizio Costanzo Show. Si è deciso di osservare un minuto di raccoglimento per omaggiarlo a dovere e poi c’è stato lo scrosciante applauso della gente che si trovava nell’area circostante. Un commiato emozionante, un ultimo sipario come amava dire il marito di Maria De Filippi. Lui non c’è più fisicamente, ma il suo ricordo resterà impresso nel cuore e nella memoria di tutti coloro che lo hanno amato e apprezzato.

Per vedere integralmente le immagini di questo addio al Teatro Parioli di Maurizio Costanzo potete cliccare su video. Il filmato è stato pubblico da Libero.it ed è tratto dalla diretta di Silvia Toffanin, che su Canale 5 ha seguito passo dopo passo la cerimonia.