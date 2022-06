Importanti rivelazioni di Maurizio Costanzo, che ha parlato per la prima volta del suo erede. Attraverso un’intervista esclusiva con il sito TvBlog, il conduttore e marito di Maria De Filippi si è soffermato su diversi temi. Le sue affermazioni sono arrivate prima dell’ultimo appuntamento col Maurizio Costanzo Show. In primis si è soffermato proprio sul programma: “Per me rappresenta una trasmissione che ha raggiunto i 40 anni di messa in onda e quindi qualcosa di abbastanza eccezionale”.

Inoltre Maurizio Costanzo, oltre a parlare del suo erede, ha parlato dei cambiamenti nel piccolo schermo in tutti questi lunghi anni: “l talk televisivo negli anni, in generale, è cambiato molto anche se, sempre negli anni, è diventato un genere televisivo indispensabile. Il Costanzo Show è cambiato secondo l’umore della sala e secondo la qualità degli ospiti. E oggi mi piacerebbe avere il Papa come ospite”. Ma poi si è anche rivolto verso altri temi altrettanto significativi.





Maurizio Costanzo e il suo erede: “Penso Floris”

Poi Maurizio Costanzo, oltre a soffermarsi sull’erede in tv, ha detto a proposito del possibile futuro e di ciò che bolle in pentola dietro l’angolo, sempre nella sua conversazione con TvBlog: “Dietro il mio angolo c’è, come mi disse una volta Giancarlo Pajetta, un altro angolo”. Purtroppo per lui e anche ovviamente per il pubblico arriverà il giorno in cui non lo vedremo più in televisione per la meritatissima pensione, dopo tanti anni di duro lavoro, e quindi ha rivelato chi potrebbe prendere il suo posto.

A proposito dell’erede, Maurizio Costanzo ha prima riferito quali sono le sue trasmissioni preferite e proprio uno di questi presentatori è considerato da lui il probabile successore: “Seguo Giovanni Floris Di Martedì, Paolo Del Debbio Dritto e rovescio e anche Bruno Vespa Porta a Porta. Forse Floris lo vedo come mio erede”. Parole che faranno molto piacere al giornalista, visto che sono giunti da uno dei giganti del piccolo schermo. Staremo a vedere se le sue previsioni in futuro saranno rispettate.

Giovanni Floris, classe 1967, è il conduttore di DiMartedì dal 2014 su La7. Ha anche condotto Ballarò su Rai3 ed è stato un corrispondente dagli Stati Uniti. Per quanto riguarda la sua sfera privata, è unito in matrimonio con Beatrice Mariani e ha due figli: Valerio e Fabio. E ora è stato in un certo senso designato da Costanzo come suo successore in televisione.

