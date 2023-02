Morte di Maurizio Costanzo, apertura della camera ardente al Campidoglio. Dalle 10,30 un corteo numerosissimo di colleghi, amici e cittadini comuni, tutti riuniti per dare l’ultimo saluto al noto conduttore venuto a mancare improvvisamente all’età di 84 anni dopo un ricovero di tre settimane in una clinica romana. “Sapevamo che stava male, ma non fino a questo punto…”, ha raccontato Pippo Baudo in lacrime.

Ultimo addio a Maurizio Costanzo alla camera ardente, gli aggiornamenti. Un vuoto incolmabile nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo come collega e come amico, ma anche tantissimi cittadini che hanno deciso di donare un fiore in memoria del conduttore, autore, giornalista e sceneggiatore che ha chiuso per sempre i suoi occhi all’età di 84 anni.

Ultimo addio a Maurizio Costanzo alla camera ardente: le foto

Presente, ovviamente, Maria De Filippi e il figlio adottivo della coppia, Gabriele che hanno raggiunto la camera ardente in Campidoglio attraverso l’ ingresso laterale (video). Lacrime sui loro volti e sguardi che non potevano che cadere sul lungo e numeroso corteo in omaggio del conduttore scomparso. Presente anche l’ex sindaca di Roma, Virgina Raggi che così ha parlato: “Da lui ho avuto un insegnamento di vita e umano. Una cosa che ci siamo sempre detti è che ci siamo conosciuti tardi. Provavamo a tirar fuori idee per la città che entrambi amiamo. Ho scoperto una persona di una profondissima umanità, capace di parlare di cose molto profonde e molto leggere allo stesso tempo, di ridere e di emozionarci”.

E tra la multitudine di colleghi e amici, ecco anche Fiorello, Saverio Costanzo, Valerio Mastrandea, il regista Valentino Tocco, Vincenzo Salemme. Poco distanti Rossella Brescia e Paola Barale. Poi le parole di Francesco Rutelli che come l’ex sindaca ha parlato in sala della Protomoteca in Campidoglio: “Lui ha aiutato milioni di italiani a capire e esplorare la vita. Nel suo modo spiritoso, sobrio, curioso, per capire cosa c’è dietro l’angolo”. Presenti anche gli amici di sempre, Gianni Ippoliti, Mara Venier, Pierluigi Diaco, in lacrime, come anche Rudy Zerbi, Ermete Realacci e Valerio Mastandrea.

Omaggi e ricordi commossi anche da parte dei cittadini comuni, come la signora Elisabetta che ha detto: “Gli porto rose bianche perché era una persona pulita, lo seguivo soprattutto quando parlava di mafia”. La camera ardente rimarrà aperta fino al pomeriggio di domenica, mentre la celebrazione dei funerali sono previsti nella giornata di lunedì alle ore 15 presso la Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo.