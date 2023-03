È passata una settimana esatta dalla morte di Maurizio Costanzo e da giorni non si parla che di una cosa: dell’eredità che il conduttore avrebbe lasciato alla famiglia; voci incontrollate sono circolate negli ultimi giorni e anche Maria De Filippi stavolta ha deciso di intervenire tramite il suo legale. Il ricordo più bello, in questi giorni, è arrivato dal sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi che all’Adnkronos ha dichiarato: “Maurizio Costanzo non è morto, perché muore chi non lascia eredità di affetti, e lui l’eredità di affetti l’ha lasciata”.



“Ha creato un modello di format televisivo senza precedenti. Quello che lui ha inventato molti anni fa, partendo da giornalista quale è sempre stato, è diventato poi show, spettacolo, teatro, musica, canzoni. Lui ha fatto una grande tradizione popolare che era telegiornale, Sanremo, teatro, cinema. Ha inventato un concept che racconta la realtà come un telegiornale ma la apre a servizio del mondo, con degli ospiti che ogni sera sono chiamati a raccontare la loro storia individuale”.

Eredità Maurizio Costanzo, la famiglia: “Valutazioni irreali”



Nei giorni scorsi si era parlato anche della sua fantomatica eredità: secondo molti media circa 70 milioni. Solamente a Roma, secondo Repubblica, Costanzo possedeva con sua moglie due appartamenti da circa 150 metri quadri, situati nel quartiere Prati, la cui nuda proprietà appartiene alla presentatrice (il giornalista aveva l’usufrutto). Uno dei due è un attico sito nel condominio dove nel 1990 fu uccisa Simonetta Cesaroni, in uno dei casi giudiziari italiani ancora irrisolto.



Al di fuori della Capitale, il conduttore tv aveva altri possedimenti in provincia di Grosseto, ma anche nelle vicinanze delle Terme di Saturnia, e, infine, la sua residenza estiva ad Ansedonia, il buen ritiro affacciato sull’Argentario. Voci che avevano scatenato commenti che ora ha spinto la famiglia a intervenire. Con una nota diffusa dal avvocato De Palma, la famiglia Costanzo e in particolare Maria De Filippi ha smentito le notizie circolate riguardo l’eredità del giornalista.



Le informazioni sul patrimonio di 70 milioni di euro sono state definite “false e del tutto inconferenti con la realtà dei fatti“, e hanno turbato la conduttrice televisiva colpita dal lutto. Si legge su Dagospia che la reazione del legale è stata netta, hanno definito la “valutazione fatta del patrimonio immaginifica e Maria De Filippi è sorpresa e addolorata perché in un simile momento vengano diffuse notizie non verificate e di macroscopica falsità”.