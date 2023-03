L’uomo del selfie alla camera ardente di Maurizio Costanzo ha deciso di sparire pubblicamente. Il suo scatto con Maria De Filippi, a pochi metri dalla bara del marito, ha indignato tutta l’Italia. Un gesto ripetuto anche da altri certo, ma che nell’indignazione in quell’uomo rappresenta tutto il malcontento della popolazione più ‘civile’. Certo, “non ha mica ammazzato nessuno”, si sente ripetere da qualche giorno sui social, tuttavia si tratta di un gesto che dovrebbe farci riflettere su quello che alcuni di noi sono diventati per colpa dei social (e non solo).

In queste ultime ore, a questa immagine è stata molto spesso affiancata anche quella della ragazzina in posa di fronte all’entrata del campo di sterminio di Birkeanu. Due gesti diametralmente lontani ma collegati dallo stesso filo invisibile. Ora però si scopre che l’uomo ripreso dalle telecamere e poi da centinaia di video diffusi online sarebbe scomparso.

L’uomo del selfie alla camera ardente di Maurizio Costanzo è sparito

Chiaramente parliamo di un allontanamento dai social e da ogni tipo di piattaforma. Quegli stessi canali che avevano condiviso lo scatto con Maria De Filippi in abiti scuri ed occhiali da sole. Ma chi è l’uomo in questione? Secondo il Corriere Bologna è originario di Boretto, in provincia di Reggio Emilia. L’uomo chiaramente è stato anche riconosciuto da diversi compaesani subito dopo aver postato sui social la foto tanto criticata.

A quel punto il signore ha deciso di cancellarsi da ogni tipo di piattaforma social e quindi anche di eliminare il post con Maria De Filippi. Sembra che la persona in questione sia da tempo ‘in fissa’ con i vip e con i personaggi del mondo dello spettacolo, tanto da portarlo a compiere un gesto tanto assurdo quanto criticato. Secondo fonti a lui vicine citate dal Corriere di Bologna, sembra che l’uomo ora si troverebbe in stato di choc per le reazioni al suo gesto.

Camera ardente Costanzo, c'è chi chiede un selfie a Maria De Filippi mentre è alla camera ardente pic.twitter.com/SZ3U6DYm59 — Local Team (@localteamtv) February 26, 2023

Reazione opposta a quella che racconta su Facebook l’amministratore delegato della squadra parmense Zebre Rugby: “Sono in treno con il tizio che si è fotografato con Maria De Filippi. lo so perché continua a parlarne al telefono tra un ‘voglio morire’, un ‘non mangio più’ e una risata”. Dalai continua: “Gli hanno anche proposto di monetizzare il fattaccio”.

