Mattino 5, caos in studio e Federica Panicucci interviene. Anche la puntata di oggi, venerdì 28 ottobre, del popolare contenitore mattutino di Canale 5 è stata caratterizzata da alcuni momenti del tutto imprevisti. Qualche giorno fa la conduttrice era rimasta letteralmente sconvolta mentre stava parlando con il suo inviato di un fatto molto grave, che ha scosso l’Italia nelle scorse settimane. Si trattava dell’omicidio di Alessandra Matteuzzi da parte dell’ex compagno.

In diretta è stato mostrato proprio il luogo in cui Alessandra sarebbe stata uccisa: “Quella panchina dietro di te – ha affermato piuttosto turbata Federica Panicucci – è un’immagine inquietante. A me disturba moltissimo, l’autopsia ci racconta che proprio questa panchina è stata determinante per la morte di Alessandra Matteuzzi”. Nella puntata odierna, invece, la conduttrice è stata costretta a intervenire per riportare l’ordine in studio.

A Mattino 5 si parla del caso di Alessia Pifferi e scoppia il caos

Uno degli ultimi servizi della puntata odierna di Mattino 5 ha riguardato Alessia Pifferi, la mamma accusata di aver fatto morire di stenti la figlia di 18 mesi. “Alessia Pifferi, le chat con l’ex amante e l’ombra di abusi sessuali su Diana” questo il titolo del servizio nel quale sono stati dati gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda. L’argomento è particolarmente delicato, si parla di chat nelle quali un ex amante di Alessia parlerebbe di presunti abusi sulla piccola.

Ospite di Federica Panicucci c’è l’avvocato di Alessia Pifferi Solange Marchignoli che sostiene che non ci siano significati sessuali o allusivi nei messaggi. Una linea che però non trova d’accordo gli opinionisti in studio con Raffaello Tonon che ritiene invece che nelle chat probabilmente gli inquirenti hanno trovato qualcosa che non va. In breve la situazione degenera.

Visto che gli animi si scaldano e i toni si alzano Federic Panicucci deve intervenire: “L’avvocato fa il suo lavoro. Questa è la linea difensiva dell’avvocato Marchignoli che è l’avvocato difensore di Alessia Pifferi. Datevi una calmata”. E poi ancora: “Basta, gli animi si scaldano. Avvocato, la saluto e la ringrazio sempre”. Infine conclude: “Mi fermo adesso, ma torneremo sicuramente a parlarne…Grazie”.

