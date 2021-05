È finita tra la coppia di Matrimonio a prima vista. L’annuncio sulle rispettive pagine social. “Sono settimane che ci siamo isolati anche dal contesto social perché se questo mondo ci ha “dato” molto (affetto, condivisione, sorrisi e nel mio caso ci metto pure un diversivo da un momento personale/lavorativo difficile) beh ci ha anche tolto tantissimo. Vero: a me piace condividere la mia quotidianità nei social ed è altrettanto vero che ho amato condividere con voi un Amore di quelli che ti stravolgono l’anima”.



“Ma è anche vero che le nostre difficoltà abbiamo voluto prenderle di petto privatamente e senza dover per forza condividere tutto. Non abbiamo avuto la possibilità di “dichiararci pubblicamente” quando ci siamo messi insieme, ma abbiamo voluto dirvi senza interferenze esterne che purtroppo la nostra relazione è terminata. Io e Nicole siamo tanto simili in alcuni aspetti quanto distanti in altri. In queste settimane dove ci chiedevate incessantemente “dov’è lei/lui” c’era tutto un dietro “le quinte” di sofferenze ed emozioni, perché il sentimento che ci lega è grande, ma essendo un rapporto autentico non sono mancati nemmeno i vaffanculo e gli scontri forti che abbiamo voluto però tenere per noi”.



È il messaggio scritto da Marco Rompietti sui social in cui annuncia la fine della sua storia con Nicole Soria. Avano partecipato a due diverse edizioni del format, si erano innamorati nell’inverno del 2020. Marco era stato protagonista della quarta edizione nel corso della quale aveva sposato Ambra Radicioni. Nicole, invece, aveva preso parte all’edizione successiva dove aveva sposato Andrea Ghiselli.







Una versione che collima con l’altra protagonista di Matrimonio a prima vista, Nicole, che scrive: “Eppure, tirare le somme è il mio mestiere. Premessa: la maggior parte di voi sa che siamo stati portati ad “esporci” fin da subito, in un momento in cui non eravamo ancora pronti, a causa delle dichiarazioni rilasciate da altre persone, le quali hanno ritenuto opportuno sbandierare il nostro amore al posto nostro… ecco, sicuramente ciò non ha aiutato la nostra storia a consolidarsi con i dovuti tempi”.





E ancora: “È andata che ad oggi non riusciamo ad incastrare i nostri sogni, dove vivere, quando fare il grande passo e le nostre aspettative non combaciano. Ci siamo trascinati nelle ultime settimane cercando una quadra che non arrivava…Quindi, vi rispondo: ci siamo lasciati. Ora siamo qui, a Napoli, a godere del nostro “bene”, della nostra compagnia, di tutto ciò che ci rende tanto simili e a ridere di tutto ciò che ci rende tanto diversi. Perché questi siamo io e Marco: tanto simili e tanto diversi. Ma anche tanto testardi, tanto legati, tanto belli insieme e a volte anche tanto brutti, ma tanto tanto noi. Questi siamo noi oggi, in tutto e per tutto “noi”. Così dopo la favola di Matrimonio a prima vista.