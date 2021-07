La nuova stagione di Matrimonio a Prima Vista Italia 2021 è in onda su Real Time e Discovery Plus. Ma che fine hanno fatto le coppie della stagione stagione numero 4? A svelare qualcosa è uno dei protagonisti, Marco Rompietti, il ragazzo di Terni che aveva sposato Ambra. Nella quarta edizione, nell’autunno 2019, Marco aveva ricevuto il no di Ambra a continuare il matrimonio e il 24 luglio del 2020 i due, insieme a un’altra coppia del format televisivo, Luca e Cecilia, hanno completato l’inter burocratico con il divorzio legale.

“Quando un percorso finisce del tutto, qualcosa dentro si smuove sempre”, aveva scritto Rompietti. “Vorrei scrivere tante altre cose, ma in fin dei conti mi viene da ringraziare tutti. Ma in modo particolare ringrazio la mia ex moglie (che chiamerò comunque moglie perché fa un po’ ridere così) perché al netto di tutto, sono fiero di poter dire che io e Ambra ci vogliamo un mare di bene, ed è un sentimento che ci accompagnerà sempre, per tutta la vita”, aveva scritto.

Matrimonio a prima vista, che fine hanno fatto Ambra e Marco

Dopo il divorzio Marco Rompietti era tornato a far parlare si sé per la relazione intrapresa con una delle spose dell’edizione numero 5, Nicole Soria, che aveva sposato Andrea Ghiselli. I due avevano iniziato a frequentarsi lontani dal gossip e dai social, ma dopo un anno la coppia è scoppiata. “La vita reale non è quella che vedi in un programma televisivo o attraverso i social, dove ci affezioniamo all’idea del personaggio che abbiamo nella nostra testa. La vita reale è fatta di altre cose e anche le storie più belle possono finire. Una storia bella come questa può rimanere tale… anche se è finita”, aveva scritto Marco Rompietti annunciando la fine della relazione con Nicole.





Più riservata Ambra, che in questo periodo pare non abbia avuto nessuna relazione. Nonostante la separazione Ambra e Marco sono rimasti buoni amici e hanno legato tantissimo con un’altra sposa, Cecilia De Stefanis, che aveva sposato Luca Serena. Anche la loro relazione è naufragata, ma grazie al programma Cecilia, Ambra e Marco sono diventati grandi amici.

“Con Cecilia c’è solo un’amicizia – ha raccontato Marco in una intervista rilasciata al sito Trattorosa.it – spettacolare, che mi ha arricchito tantissimo, lei è l’amica che tutti dovrebbero avere. Cecilia è una donna straordinaria, molto simile a me per tanti punti di vista, ridiamo, scherziamo, ci commuoviamo insieme per un episodio delle nostre vite, è come una sorella”.