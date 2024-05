E dopo la lieta notizia del primo figlio in arrivo, quella del sesso: la coppia aspetta un maschietto. Solo qualche giorno fa la ex protagonista di Tempation Island e poi Grande Fratello Vip aveva rivelato ai suoi follower di essere incinta con un video dolcissimo dove si vedono i due che toccano la pancia, poi si tengono per mano e passeggiano in riva al mare. E c’è anche un bellissimo bacio che certifica sempre di più l’amore e lo smisurato affetto dei due, che non vedono l’ora di conoscere il primogenito.

“Tutte le cose belle a questo mondo sono iniziate con un sogno, quindi tu tieniti stretta il tuo. Presto in tre”, la didascalia del post che non lasciava spazio a dubbi e che ha emozionato migliaia e migliaia di fan. Una gioia immensa per la coppia di Canale 5, che però ha attraversato anche delle difficoltà. Poco dopo, infatti, su Instagram è apparso un altro post per condividere con il pubblico anche tutti i momenti di dolore che ha vissuto prima di rimanere incinta.

Leggi anche: “Il matrimonio salta”. Rebecca Staffelli confessa, nessun ‘Sì’ in vista: dà la notizia e il motivo





Maschietto in arrivo per la coppia di Canale 5

Momenti che hanno portato anche a forte crisi nella coppia e depressione a due anni dal matrimonio da favola annunciato anche al GF Vip di Alfonso Signorini. Poi però è arrivata la notizia che aspettavano da tempo: Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino saranno presto genitori.

Già nel post dell’annuncio si intravedeva la torta dell’ormai famoso ‘gender reveal’, il party con parenti e amici per conoscere il sesso del nascituro. Ma solo in queste ore la bella Carlotta Dell’Isola ha deciso di svelarlo anche ai fan di Instagram con una serie di foto della festa e anche il filmato del momento in cui hanno capito di attendere un fiocco celeste.

“Sarà lui o sarà lei? Che emozione ragazzi, ancora sono incredula!Eh si, quello che si intravedeva nel Reel di pochi giorni fa era il Nostro gender reveal. Emozioni così grandi, ti riempiono in un modo indescrivibile .. Gustatevi le espressioni di Nello! E, comunque, quando dicono che una mamma certe cose se le sente, è proprio vero. Io fin dal primo istante, ho detto ‘sta arrivando….’”, ha scritto la moglie di Nello Sorrentino.