Già conosciuta per il suo lavoro da speaker radiofonica, Rebecca Staffelli è stata protagonista all’ultimo Grande Fratello. In studio con Alfonso Signorini e Cesara Buonamici, altra new entry del reality di Canale 5, ha commentato in diretta le dinamiche della casa come voce del popolo dei social. La figlia di Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la notizia, è fidanzatissima e con il suo Alessandro Basile è stata anche ospite di una delle ultime puntate di Verissimo.

“Non è stato subito un colpo di fulmine – ha raccontato lei a Silvia Toffanin – La prima volta che siamo visti? Non ero solita uscire in quel periodo, ma quella sera decisi di farlo nonostante avessi la sveglia alle 5. L’ho incontrato in un bar, lui sostiene di avermi invitata a sedermi con lui, ma io non ricordo. Tre giorni dopo si è fatto avanti in maniera esplicita. Mi ha invitato a cena e inizialmente gli ho tirato il palo. Lui però si è ricordato a memoria il numero di telefono e il giorno dopo mi ha scritto. Nell’arco di una settimana convivevamo già”.

Rebecca Staffelli, salta ancora il matrimonio

Il fidanzato di Rebecca Staffelli è un imprenditore ed ex volto di Uomini e Donne e ha 15 anni più di lei. Presto sarà suo marito anche perché di proposte ce ne sono state addirittura 2. Avevano organizzato tutto 3 anni fa, hanno raccontato sempre a Verissimo, ma poi col Covid hanno rimandato.

E slitta di nuovo questo matrimonio. Nelle ultime ore la speaker radiofonica ha risposto ad alcune curiosità dei suoi follower attraverso le Storie di Instagram. “Pronta per le nozze?”, le ha chiesto una fan. E lei ha spiegato che con l’avvio dei lavori per la casa nuova sono cambiati i programmi: “Io sono pronta da 3 anni per le nozze – ha sottolineato

Però non abbiamo ancora una data perché è uscita questa grande opportunità con la casa che sicuramente per noi è la priorità”.

“Quindi abbiamo scelto di dare precedenza a questo. Quando sarà, cotta e mangiata, in poco tempo organizzerò tutto”, ha continuato l’opinionista del Grande Fratello. “Oggi siamo stati in cantiere nella casa nuova per capire i lavori che ci sono da fare – ha aggiunto -. Diciamo che è già abbastanza sistemata ma ci sono un po’ di lavoretti da fare. Oggi siamo andati a visionare e capire un po’ di preventivi. Tante belle cose”.