Non migliorano le cose tra Martina Nasoni e Oriana Marzoli al GF Vip, dopo la sfuriata della notte di carnevale, le cose si complicano ulteriormente. Ne abbiamo parlato, durante una discussione tra Matteo e Oriana, Martina si è intromessa senza pensarci e ha accusato la Marzoli di averla chiamata più volte put…. Chiaramente Oriana ha provato a spiegarle che non è mai accaduto, poi la Nasoni ha iniziato a dire che Oriana la fa “pure troppo, la put…”. Attimi di panico quando Oriana ha chiesto spiegazioni e soprattutto delle scuse.

Niente da fare, Martina Nasoni resta ferma delle sue convinzioni e tra le due non c’è pace. Nel frattempo, sui social, tutti gli hater della Marzoli, hanno iniziato a condividere tutti i video in cui la spagnola pronuncia la parola ‘put…’. C’è solo un problema: quella frase in spagnolo ha un’accezione molto differente da quella che gli potremmo dar noi. Tra l’altro sembra che Oriana non l’abbai mai detta in tono dispregiativo, ma sempre in senso rafforzativo accanto ad altre parole.

Non migliorano le cose tra Martina Nasoni e Oriana Marzoli

In pratica si tratta di un’esaltazione e chi conosce la lingua spagnola sa benissimo cosa significa. Ma non è finita qua, perché dopo questa brutta figura della Nasoni, è arrivata anche la beffa. Martina infatti, parlando con Sarah Altobello, ha mostrato la mano affermando: “Oriana che me l’ha strappata dalle mani mi ha pure graffiato, guarda, mi ha tagliato qua la bottiglia“.

Chiaramente la scena della bottiglia fra Martina e Oriana è stata ripresa dalle telecamere e nel video si vede specificatamente Martina che cerca di versare del vino nel bicchiere di Oriana.A quel punto lei l’afferra per versarselo da sola. Poco dopo Martina la trattiene con forza, ma quando la venezuelana la tira a sé lei la lascia.

A quel punto la Nasoni batte le mani in maniera rassegnata e prende il cavatappi davanti a sé. Non una smorfia, un segno di dolore, nulla. Sembra evidente che qualora Martina si fosse davvero tagliata una mano, di certo non sarebbe quella la reazione. Tuttavia, considerando che dopo aver lasciato il vino lei ha sbattuto le mani e poi preso il cavatappi, il taglio non le ha fatto male neanche un po’.

