GF Vip 7, nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia. New entry neanche troppo ‘indolore’: oltre a Ivana Mrazova, un altro nome vip sarebbe pronto a varcare la soglia della gettonatissima porta rossa per fare una sorpresa a Luca Onestini. La rivelazione è di Deianira Marzano che ha reso nota la notizia attraverso una storia su Instagram.

Raffaello Tonon al GF Vip 7, la rivelazione di Deianira Marzano fa il giro del web: “Sorpresa per Onestini. Lunedì Tonon per Luca, fonte certissima“. Ma l’ingresso potrebbe rivelarsi positivo per Luca, ma non altrettanto per Oriana Marzoli. Le parole di Raffaello Tonon nei riguardi della gieffina non sono andate troppo per il sottile e i fan non vedono l’ora di assistere alla reazione di Luca Onestini quando per bocca del suo migliore amico apprenderà per filo e per segno l’opinione che ha di Oriana.

Raffaello Tonon al GF Vip 7, la rivelazione di Deianira Marzano: “Fonte certissima”

“Guardi, io questa Oriana non la sopporto, non la tollero. Noi italiani abbiamo l’abilità di esportare il meglio (veda i cervelli in fuga) e di importare il peggio, perché questa Oriana fa il paio con un’altra spagnola che era un po’ più anziana, era una morettona che urlava come una matta, una volgarona, che ne ha fatte di tutti i colori. Non ci basta il peggio che abbiamo in casa, lo andiamo a infarcire anche con quello di casa altrui”, queste le parole di Raffaello Tonon rivelate sul conto della gieffina a TvperTutti.

Ma Raffaello Tonon sembra avere le idee molto chiare anche in merito ad altre vippone che popolano la casa del GF Vip. Un altro esempio? Antonella Fiordelisi su cui si è espresso così: La Fiordelisi? Lei non vedeva l’ora di trovare qualcuno che le cascasse ai suoi piedi, da manovrare, con il quale litigare, con il quale fare la pace, con il quale discutere o avere scene di gelosia. Perché la Fiordelisi è una “navigata”, è una che ha capito (come chiunque abbia guardato la televisione e si sia dedicato a questo programma) che la dinamica di coppia è ancora una dinamica che, in quanto meno, magari non attira il pubblico, ma fa sì che si parli. Quindi è meglio che si parli perché così quando si esce qualche migliaio di euro, qualche spiccio con le copertine, li si fa”.

E Raffaello Tonon nel corso della stessa intervista ha poi sottolineato: “Come al solito, mi dispiace ma le donne sono assolutamente nell’accezione negativa, più furbe degli uomini. Perché con Edoardo, lui tutto sommato è almeno attratto dalle curve della procace napoletana, mentre lei lo usa esattamente per quello che serve per la dinamica del gioco, fin tanto che è lì dentro. Guardi, se io vedessi loro due sposati con un figlio, darei un appartamento alla Caritas. E ricordi che io non ho mai fatto un cattivo affare nella mia vita”. Se la previsione di Deianira dovesse rivelarsi corretta, l’ingresso di Raffaello Tonon potrebbe rappresentare una sorpresa gradita al GF Vip 7 ma non per tutti.