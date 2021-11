Mediaset ha deciso, dal 7 dicembre due dei programmi di punta del palinsesto andranno in soffitta almeno per un po’. La voce, ancora senza una conferma ufficiale, è stata riportata da Tvblog e Dagospia, il sempre informato giornale di Roberto D’Agostino. Una scelta, quella del Biscione, che fa discutere e non poco. A lasciare senza parole i milioni di telespettatori è infatti la discrepanza di date con altri prodotti di Rete 4. Un esempio? Quarta Repubblica di Nicola Porro che si congederà, per la pausa natalizia, il 6 dicembre, ma il 10 gennaio sarà di nuovo in studio.



Stesso discorso per Controcorrente che chiuderà per le festività il 19 dicembre per poi tornare in onda dal 9 gennaio. Mentre per Mario Giordano e Paolo Del Debbio la chiusura sarà di addirittura 50 giorni. Fuori dal coro e Dritto e rovescio, infatti, andranno in ferie rispettivamente il 7 e il 9 dicembre. Una chiusura molto anticipata, anche rispetto ai diretti competitor delle altre reti, a cui si aggiungerà anche un rientro tardivo, il 25 e 27 gennaio 2022.

Paolo Del Debbio, pochi giorni fa l’annuncio del nuovo libro



Sconosciute le ragioni di questa decisione che arriva all’improvviso. Una doccia gelata per Paolo Del Debbio che nei giorni scorsi aveva anticipato l’uscita del suo nuovo libro. “Da martedì finalmente in tutte le librerie il mio libro pubblicato da Piemme @edizionipiemme “Le dieci cose che ho imparato dalla vita”. La vita con me è stata generosa. Sono nato in una famiglia di persone buone, in un quartiere popolare di persone semplici che mi hanno trasmesso l’essenziale della vita”.







Poi Paolo Del Debbio continuava: “E poi incontri, lavori, affetti e la possibilità di studiare. Sì, perché la vita è quello che vivi intrecciato a quello che pensi e tutto insieme sei tu. Il libro racconta questa storia. La mia che spero possa interessare a voi”. Paolo Del Debbio è uno dei conduttori più apprezzati della corazzata Mediaset.





Dalla scorsa edizione ha stupito tutti presentando una nuova versione di sé: dimagrito e decisamente in forma. È passato da una taglia 62 a una 52 e anche il suo look di conseguenza è stato completamente rivoluzionato. Lui stesso in una intervista al Corriere della sera aveva spiegato così la sua trasformazione. “Ho mangiato meno, mi sono affidato a un medico e ho perso 27 chili. Ho un’età in cui lo stile di vita non andava più bene per la salute e mi sono piano piano sistemato. Tutto qui”.