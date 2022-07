“Ricomincio da qui”. UeD, nuova vita per l’ex protagonista: esce il suo primo singolo

Maria Tona, primo singolo per l’ex dama di Uomini e Donne. Grande novità per l’ex protagonista del Trono Over del dating show di Maria De Filippi. Da venerdì 8 luglio, infatti, è disponibile su tutte le piattaforme la sua prima canzone che si intitola “Pezzi”. Della sua esperienza in tv sono rimaste dichiarazioni poco lusinghiere sui suoi ex compagni di avventura: la dama ha infatti sostenuto che questi fossero più interessati ad apparire, al business, piuttosto che alla loro frequentazione.

A Uomini e Donne Maria Tona era diventata rivale di Gemma Galgani. Su di lei aveva infatti puntato gli occhi due cavalieri, ovvero Paolo Gozzi e Biagio Di Maro. In seguito l’ex dama ha rivelato cosa l’ha spinta a partecipare al programma. A quanto pare ha avuto una relazione con un uomo di 20 anni di meno che le ha provocato tanta sofferenza da arrivare alla depressione. Ma la grande passione di Maria è la chirurgia estetica, cui ha fatto ricorso. Così ha fondato una organizzazione di consulenti del settore, la Tona Clinic.





Maria Tona, di cosa parla il suo primo pezzo

E indovinate di cosa parla la sua prima canzone “Pezzi”? Già, proprio di chirurgia estetica. Il testo del pezzo, registrato presso il Qpop Studio, è di Simone Di Tommaso, la musica invece di Mattia Lamonica (MJ). Protagonista del video, la cui regia è di Andrea Natale, è la stesa Maria Tona che appare prorompente e decisamente appariscente. Un video che farà parecchio discutere.

Nel video di “Pezzi” Maria Tona compare insieme alle sue quattro figlie e suo figlio di cui è molto orgogliosa. “Non serve che la gente sottolinei che sono rifatta – ha detto recentemente – perché sono la prima a dichiarare e raccontare cosa ho fatto. La mia è provocazione pura e sono la prima a ridere di me stessa. Non aspetto certo che siano gli altri a farlo”.

“Il gioco fa parte della mia vita – dice ancora Maria Tona – Grazie ai miei figli che mi hanno sempre accompagnata e seguita. Sono i punti fermi della mia esistenza, loro che, in qualche modo, mi hanno restituito una spensieratezza ed una gioventù che non ho mai vissuto. Facile criticare le donne rifatte, ma io credo di avere fatto una cosa grande, eroica, mettendo al mondo i miei cinque figli”. E ancora: “Io sono sempre stata bella, ma capivo che il tempo e le gravidanze avevano cambiato il mio corpo. Amarci e sentirci belle senza avere il consenso di qualcuno ci fa vivere meglio”.

