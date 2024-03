Momenti di paura durante la puntata di ieri di Amici 23. L’allieva è stata colpita da un attacco di panico subito dopo l’esibizione, Maria De Filippi la accompagna fuori. Ieri, intanto, la prima del Serale ha mietuto due vittime importanti: il cantante Ayle e, a sorpresa, il ballerino Kumo. Due eliminazioni che non sono state prese molto bene dal pubblico. Pubblico che non ha preso bene le accuse di chi, sui social, ha accusato l’allieva di simulare un malore.

“Su Instagram quelle merde la stanno massacrando di insulti come se avesse fatto insultato o ammazzato qualcuno. Stiamo parlando di un attacco di panico e di una persona che è stata realmente male Io odio le persone, ma quanto possono fare schifo”. E ancora: “è entrata che aveva gli occhi spiritati, purtroppo l’attacco di panico è durato tutta la puntata”.





Amici 23, Lil Jolie vittima di un attacco di panico duranta la puntata

“Infatti quando è tornata in casetta si vede che torna in sé. Povera, poi così esposta al pubblico. Holden tutt’altra storia, su”. Parliamo di Lil Jolie che ha fatto spaventare tutti: “Non riesco a respirare”, ha detto dopo l’esibizione. Maria De Filippi ha provato a tranquillizzarla accompagnandola a fuori dallo studio. Dopo minuti interminabili è stato riaperto il collegamento con la De Filippi.

La conduttrice ha chiesto all’allieva come si sentisse. “Sono agitata, sto tremando, però è stato tutto bello”. E ancora: “Questa puntata è stata tante emozioni insieme. Mi sono sentita una me che non pensavo di essere. Mi sono sentita figa, bella. Mi sono immaginata nella canzone, l’ultima è stata emozione, rabbia ed emotività“.

MA QUALE SCENEGGIATA QUESTO È UN CAZZO DI ATTACCO DI PANICO PROPRIO COME QUELLO CHE HA AVUTO IL VOSTRO PROTETTO HOLDEN MA A DIFFERENZA SUA LIL È EDUCATA #amici23 pic.twitter.com/MuTeKiXQ8v — ele🕷️lil jolie era (@fars1_m4le) March 23, 2024

Maria le dice: “La tua mano tremava tanto, poi ho capito che guardi sempre in su, per non piangere” e Lil: “Ti ringrazio di tutto, anche per quello che hai fatto in puntata, poche persone mi sanno gestire e tu sei una di quelle che lo sa”, la conduttrice le chiede: “Sei convinta che esci?” e la cantante: “Sì, ho questo presentimento”. E poi aggiunge: “Non ho rimpianti su quello che avrei voluto dare”.