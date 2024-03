Al Grande Fratello è tempo di confessioni. Per la prima gli inquilini hanno rivelato volta che non hanno mai detto durante i lunghi mesi di convivenza forzata. I loro messaggi hanno sorpreso e commosso il pubblico.

Ormai il tempo all’interno del loft di Cinecittà stringe. Il conto alla rovescia dentro è già iniziato. Dopo il 25 marzo, giorno della finale, i concorrenti probabilmente non avranno più modo di confrontarsi. E così ieri la regia GF ha invitato gli abitanti della casa a parlarsi e parlare a cuore aperto, per l’ultima volta.

Grande Fratello, avviso della regia per i concorrenti: “Questa è l’ultima cosa che fate”

I gieffini si sono riuniti in giardino per un momento di condivisione e di commiato. La loro avventura è finita. Sono stati mesi vissuti in maniera molto intensa, un periodo che ha visto scoppiare liti, nascere amicizia, sbocciare amori. Giusto fare un bilancio. Ognuno di loro ha letto un messaggio. I bigliettini hanno poi preso il volo legati a palloncini bianchi.

La prima a parlare è stata Letizia che dentro la casa ha trovato l’amore. La fotografa ha ringraziato per primo il suo papà per averla protetta dall’alto: “Ringrazio anche Paolo per essere l’uomo che ho sempre desiderato al mio fianco. Grazie amici per avermi cambiata, spero di portarci con me anche al di là della porta rossa”. “Senza di voi non sarei riuscita a leggermi così in fondo – ha detto invece Greta – siete stati il mio coraggio e la mia forza”.

Poi è stata la volta di Perla: “Qui dentro sono cresciuta tanto, ho riconosciuto una Perla dolce, una parte del mio carattere che ero convinta che non mi appartenesse”.

Sergio è apparso molto commosso: “Mai avrei pensato di vivere una esperienza come questa”. Rosy invece ha ringraziato i compagni per averla aiutata a riscoprire la bambina che c’è in lei. Max Varrese invece ha letto dei versi poetici scritti da lui riguardanti il concetto di sogno.

Parola ovviamente anche a Beatrice Luzzi, il cui pensiero è andato al marito Alessandro. “Grazie per avermi donato il regalo più prezioso di sempre, i nostri figli, Valentino ed Elia”. Infine, è stata la volta di Simona Taglia che ha rivolto un pensiero a suo padre che non c’è. Poi i gieffini hanno lasciato volare i biglietti in cielo e si sono stretti in un abbraccio.