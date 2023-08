È iniziato il conto alla rovescia in vista della nuova stagione televisiva di “Uomini e donne”, che sarà ancora una volta un punto fermo della programmazione Mediaset, e non potrebbe essere altrimenti visti gli ottimi ascolti che sono stati registrati nei mesi passati. La formula resterà ovviamente sempre la stessa, con l’obiettivo di dare la possibilità a chi lo desidera di trovare l’amore.

Nel corso della giornata di ieri si sono tenute le prime registrazioni del dating show di Maria De Filippi in cui sono stati presentati i nuovi tronisti e non solo. Uomini e Donne è partito col botto e non sono mancate le sorprese tra nuovi volti e vecchie conoscenze in studio, dove sono stati ospiti alcuni ex protagonidti dell’ultima edizione di Temptation Island.

Francesca Sorrentino a Uomini e Donne? La verità

Come emerso dalle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, le prime registrazioni sono state dedicate quasi interamente al Trono Classico. Sono stati presentati i nuovi tronisti: Cristian, Brando e Manuela Carriero, ex volto di Temptation Island (partecipò nel 2021 con Stefano Sirena e si innamorò e fidanzà con il tentatore Luciano Punzo). In studio anche gli opinionisti veterani del programma Gianni Sperti e Tina Cipollari.

In questi giorni si parlava anche di Francesca Sorrentino sul trono di Uomini e Donne, ma del volto dell’ultima edizione di Temptation island non c’è traccia. A svelare come stanno le cose ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni: “Presente anche Filippo Bisciglia per due confronti con le coppie di Temptation Island: ha ringraziato il pubblico per l’enorme successo. – riporta Lorenzo Pugnaloni – Ci sono stati sia Perla con Igor e Mirko con Greta, sia Francesca Sorrentino e Manuel Maura”.

“Per quanto riguarda Francesca, Maria De Filippi ha sottolineato il fatto che sia stata molto amata dal pubblico, che abbia gli attributi e che sia stata acclamata affinché diventasse la nuova tronista. Maria dice che li ha per poterla fare, ma non la vede pronta sentimentalmente parlando. Perciò si vedrà, magari più avanti. Anche Filippo le ha detto di pensarci bene”, si legge ancora.