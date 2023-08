Emerge un nuovo retroscena su Uomini e Donne, con Maria De Filippi che è stata vittima di informazioni che si sono rivelate tutt’altro che veritiere. Ci sono state anche delle scuse pubbliche da parte di uno di coloro che ha diffuso la notizia, fidandosi delle fonti dalle quali aveva attinto per comunicare tutto al pubblico. E ora piano piano si sta cercando di fare chiarezza su ciò che succederà nei prossimi giorni nel dating show di Canale 5.

Nella prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha già presentato i nuovi tronisti, che sono due maschi (Christian e Brando) e una femmina (Manuela). Ci sono stati subito dei battibecchi tra alcuni protagonisti del Trono Over e a fare rumore è stata l’assenza di Armando Incarnato e di Riccardo Guarnieri. Ma vediamo cosa era stato riferito sul conto di Queen Mary, che è stato smentito successivamente.

Uomini e Donne, dette cose false su Maria De Filippi: cosa succede

Nemmeno il tempo di ripartire che si è creato subito un caso intorno a Uomini e Donne e Maria De Filippi. Dopo aver portato a compimento la prima registrazione, si è scoperto che la seconda non ci sarebbe stata per problemi personali avuti dalla conduttrice televisiva, senza specificare altro. In tanti si sono preoccupati non capendo cosa potesse esserle accaduto, ma nelle ore seguenti è uscita definitivamente la verità dei fatti.

Come precisato dal blogger Pugnaloni, i problemi personali di Maria non sono praticamente mai esistiti: “In merito alla registrazione che si sarebbe dovuta verificare oggi, giorno venerdì 25 agosto 2023, e poi non più verificatasi, ci tengo a precisare che la notizia che è stata ricondivisa da me (e letta altrove da altri portali che l’hanno pubblicata precedentemente), secondo la quale il motivo di tale slittamento fossero problemi personali di Maria, è assolutamente una fake news e che sono stato anch’io vittima di tale disinformazione”.

Infine, il blogger ha detto: “Pertanto, smentisco ufficialmente e preciso che le prossime registrazioni del programma Uomini e Donne verranno effettuate regolarmente settimana prossima. Mi scuso per tale notizia infondata repostata dal sottoscritto”. Si vocifera che dovrebbero avere luogo il 28 e 29 agosto.