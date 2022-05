Tra le tre Conquistadores, Maria Laura De Vitis è sicuramente quella che ha fatto parlare di più all’Isola dei Famosi. Da quando è sbarcata in Honduras, infatti, l’ex di Paolo Brosio sembra aver messo gli occhi su Alessandro, il figlio di Carmen di Pietro, con il quale sembra già aver raggiunto una bella intesa. Il ragazzo ha vinto una sfida con la madre e grazie a questo successo ha potuto scegliere con chi trascorrere una cena romantica. E la scelta è ricaduta su Maria Laura De Vitis, da poco sbarcata in Honduras.

E, come riporta il sito Funweek, proprio mentre mangiavano insieme, la modella ed influencer si è rivolta al naufrago: “Non mi aspettavo questa infamata qua…”. Subito dopo ha lanciato uno sguardo in camera e accorgendosi di essere ripresa Maria Laura De Vitis si è bloccata. “Di cosa parli?”, ha chiesto Alessandro ma lei ha glissato: “Ne parliamo dopo, della puntata… parliamo un po’ di noi!”.





Maria Laura De Vitis Isola dei Famosi, tutti contro di lei

Alessandro Iannoni comunque non nasconde di essere in dubbio sul reale interesse da parte della ex Pupa. Durante la puntata anche diversi naufraghi hanno chiaramente espresso i propri dubbi sul comportamento di Maria Laura che, sin dal suo arrivo in Honduras, si è avvicinata al figlio di Carmen Di Pietro. In realtà la stessa Maria Laura in un filmato ha chiaramente detto di essere pronta a conquistare il cuore di Alessandro, ma anche della suocera Carmen che ha riempito di complimenti.

Nick Luciani de I Cugini di Campagna non crede però alle sue parole e durante la diretta precisa: “Ssi vede che ha studiato da casa il personaggio di Carmen” con Carmen Di Pietro che crede alle parole del suo amico naufrago. “Mi ha abbindolata” dice la showgirl che è dubbiosa anche lei sul comportamento della ex di Paolo Brosio. L’interesse di Maria Laura De Vitis verso Alessandro Iannoni non convince quasi nessuno in Honduras.

Guendalina Tavassi, che è diventata leader non perde occasione per nominare la ex Pupa Maria Laura De Vitis: “Non mi piace, si è studiata troppo il personaggio Carmen e figlio. Non ti vedo sincera, non penso che ti possa piacere davvero lui”. Non solo, anche Fabrizia Santarelli punta il dito contro la rivale. Dopo essere stata eliminata al televoto proprio dalla ex Pupa, la ex Bona Sorte di Avanti un Altro nel darle il bacio di Giuda precisa: “Voglio baciare Maria Laura perché non mi è assolutamente piaciuto il suo comportamento. Diceva di fare una cosa, ad esempio di essere attiva e di fare un sacco di fare, invece passava la maggior parte del suo tempo su una stuoia”. Maria Laura si difende: “ho provato a prendere la legna, penso di aver portato una ventata di aria fresca e qualche sorriso e che forse vale più di arrampicarsi su di un albero”.

“Si è visto benissimo”. Isola dei Famosi, Maria Laura non si accorge della telecamera. Poi il gesto in diretta