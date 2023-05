L’addio a Maria Giovanna Maglie ha scioccato tutti, infatti la sua morte ha creato un vuoto incolmabile. Ma non solo perché molti sono rimasti sconcertati dall’orrore che è successo nelle ore successiva alla sua dipartita. C’è infatti chi ha lasciato un commento inaspettato e in tanti sono rimasti interdetti davanti ad una frase molto forte. Questa persona che ha scritto il messaggio in questione è un personaggio famoso, già alle prese con polemiche sul suo conto.

La notizia su Maria Giovanna Maglie, morta a 70 anni dopo una lunga battaglia contro una malattia, era stata data così da Francesca Chaoqui prima che ci fosse un vero e proprio orrore: “Amici miei, Maria Giovanna Maglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace”.

Maria Giovanna Maglie morta a 70 anni, l’orrore dopo la sua scomparsa

Questo vip si è distinto rispetto agli altri per un messaggio insolito sulla dipartita di Maria Giovanna Maglie, morta dopo essere stata nei mesi scorsi ricoverata per problemi legati ad un aneurisma all’aorta. E, come sottolineato da Libero Quotidiano, il diretto interessato scrisse anche una cosa che fece discutere quando morì la giovane Carol Maltesi: “Che il cadavere di una pornostar fatto a pezzi venga riconosciuto dai tatuaggi e non dal diametro del buco del c**o non gioca a favore della fama della vittima”.

A scrivere un tweet che ha creato polemiche è stato il comico Pietro Diomede: “Morta Maria Giovanna Maglie, aveva 70 anni. A differenza di Michela Murgia è morta esaudendo il desiderio di morire sotto un governo fascista“. E sotto il suo post apparso su Twitter sono arrivati tantissimi commenti contro l’ex protagonista del programma Zelig. Una vera e propria marea contro di lui, che però ha subito replicato a tono.

Morta Maria Giovanna Maglie, aveva 70 anni.

A differenza di Michela Murgia è morta esaudendo il desiderio di morire sotto un governo fascista.#MariaGiovannaMaglie — Pietro Diomede (@PDUmorista) May 23, 2023

Alcuni utenti hanno attaccato così Diomede: “Sei francamente imbarazzante”, “Dopo che è stato sfa*** da Zelig per le squallide e indecenti parole non ha imparato la lezione”. E il comico ha risposto: “Non siete i primi a dirmelo, ho imparato che a quelli di Zelig non piace la mia comicità”.