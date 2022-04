Notizie negative per il pubblico di Maria De Filippi. Purtroppo i telespettatori saranno costretti ad accettare questa decisione di Mediaset, che appare ormai inevitabile. Certo, si poteva ipotizzare una situazione del genere, ma quando tutti l’hanno saputa non potevano certamente esultare, visto che Queen Mary è amatissima dalla stragrande maggioranza delle persone. Ed è stato possibile già scoprire cosa succederà e chi soprattutto prenderà il posto della conduttrice televisiva.

A proposito di Maria De Filippi, ha ottenuto un grande risultato nell’ultima puntata di ‘Amici 21’. Il talent show ha conquistato ben 4 milioni e 233mila spettatori con uno share del 25,3%. Amici Buonanotte, invece, ha totalizzato 2 milioni e 5mila spettatori (26,7%). L’appuntamento di “Ulisse – Il piacere della scoperta”, trasmesso dalle 21 e 46 alle 23 e 56, ha tenuto davanti alla tv 3 milioni e 120mila telespettatori (share del 16,9%). La battaglia è dunque stata vinta senza problemi dalla presentatrice.





Maria De Filippi, da giugno si ferma Uomini e Donne

Nonostante ‘Uomini e Donne’ sia sempre seguito con costanza dal pubblico, Maria De Filippi dovrà necessariamente fermarsi tra non molto. Siamo arrivati quasi a maggio e dunque i telespettatori potranno ancora ammirare le dinamiche di Ida Platano, Gemma Galgani e company per poco più di un mese. Infatti, a partire dal mese di giugno Canale 5 manderà in ferie la moglie di Maurizio Costanzo. Ed è già stato deciso cosa verrà trasmesso al posto del seguitissimo dating show di Mediaset.

Dunque, da giugno non vedremo più ‘Uomini e Donne’, che si fermerà in vista dell’arrivo dell’estate. E al posto di Maria De Filippi vedremo la nuova soap opera originaria della Spagna, ‘Un altro domani’. Ovviamente il ‘Biscione’ si augura che non ci saranno grosse perdite dal punto di vista degli ascolti televisivi, anche se l’assenza di ‘UeD’ si farà sentire eccome. Bisognerà capire se questa soap iberica riuscirà ad entrare nel cuore degli italiani, che seguono il programma di Maria.

‘Un altro domani’ ha come trama due narrazioni che fanno riferimento alla Guinea degli anni Cinquanta e alla Spagna di oggi. Nella narrazione spagnola c’è Julia, che deve unirsi in matrimonio e decide di andare nella casa che era di proprietà del papà e che ora appartiene a lei. E qui viene trovato un manoscritto appartenente alla nonna Carmen. Per tutto il resto bisognerà attendere ovviamente la messa in onda.

