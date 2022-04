“Tutto come da programma”. Maria De Filippi, c’è la conferma dopo la puntata di Amici 21

Sabato 23 aprile c’è stata un’altra gara degli ascolti tv. La competizione, soprattutto nel prime time, è sempre molto agguerrita. Croce e delizia per conduttori e produttori i punti percentuali dello share equivalgono a milioni di pubblicità in più o in meno. E quindi, che ve lo diciamo a fare, vanno presi parecchio sul serio.

Negli ultimi tempi Maria De Filippi con il suo Amici giunto alla fase finale del Serale sta raggiungendo ottimi risultati. Sabato 16 aprile, ad esempio, il talent show ha raggiunto ben 4 milioni e 82mila spettatori, con uno share del 26%. Molto distante “Ulisse – Il piacere della scoperta” con le nuove puntate su Rai1. Il programma ha tenuto davanti al teleschermo ‘solo’ 2 milioni e 419mila telespettatori (share del 13,8%). E invece ieri, sabato 23 aprile, come è andata la sfida?





Maria De Filippi vince ancora la gara degli ascolti: i dati

Qualcosa è cambiato, ma non troppo. Maria De Filippi si conferma “Queen” anche stavolta nella gara degli ascolti tv. La puntata del Serale di Amici 21, in onda dalle 21 e 30 alle 00 e 42, ha conquistato ben 4 milioni e 233mila spettatori con uno share del 25,3%. Amici Buonanotte, invece, ha totalizzato 2 milioni e 5mila spettatori (26,7%). L’appuntamento di “Ulisse – Il piacere della scoperta”, trasmesso dalle 21 e 46 alle 23 e 56, ha tenuto davanti alla tv 3 milioni e 120mila telespettatori (share del 16,9%).

Come potete vedere, dunque, Ulisse guadagna una bella fetta di spettatori, ma la battaglia la vince a mani basse sempre Maria. E ora andiamo a vedere i risultati delle altre trasmissioni. Su Rai2 FBI è stato visto da 965mila spettatori (4,5%), mentre FBI International ha raggiunto 842mila spettatori (4,2%). Su Italia1 il film d’animazione “L’Era Glaciale” ha raccolto 986mila spettatori (4,7%). Su Rai3, invece, il programma “Che ci faccio qui” ha intrattenuto 660mila spettatori con uno share del 3,4%.

Su Rete4 il film “Pari e Dispari” ha totalizzato 861mila spettatori con il 4,5% di share. Su La7 “Yellowstone” ha conquistato 344mila spettatori (share dell’1,9%). Su Tv8 “L’Immortale” ha tenuto davanti alla tv 358mila spettatori (1,8% di share). Su Nove l’approfondimento “Putin – Scalata al Cremlino” ha raccolto 429mila spettatori, ovvero il 2,1% di share. Sul 20 “Duro da Uccidere” raggiunge il 2,4% con 494mila spettatori e su Top Crime “Assassinio allo Specchio” è stato visto da 277mila spettatori (1,3%).

