“Un’altra batosta”. Barbara D’Urso, anche con l’ultima notizia di Pasqua per lei dubbi e tristezza

Non c’è pace per Barbara D’Urso. Sembra quasi che la famosa luce in fondo al tunnel sia ancora molto lontana, stando almeno alle ultime notizie sul suo conto. Proprio qualche ora fa è emersa un’altra novità tutt’altro che entusiasmante per la conduttrice di ‘Pomeriggio Cinque’ e de ‘La pupa e il secchione’. Si sperava potesse andare tutto peer il verso giusto, ma la situazione non sembra affatto migliorare e c’è il rischio che possano esserci conseguenze a dir poco negative.

Comunque Barbara D’Urso è riuscita a convincere figure importanti per la nuova puntata de ‘La pupa e il secchione’. Avremo Luca Onestini. L’obiettivo del giovane è quello di fare una meravigliosa sorpresa al fratello Gianmarco Onestini. Quindi, sicuramente non mancheranno le emozioni. Poi sarà la volta pure dell’approdo di Alessia Macari, il cui voto sarà sommato a quelli della giuria. Infine, ci sarà anche la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, Guenda Goria, che potrà incontrare il suo fidanzato Mirko Gancitano.





Barbara D’Urso, ancora ascolti negativi per ‘Pomeriggio Cinque’

Nel pomeriggio del 18 aprile, ovvero il giorno di Pasquetta, Barbara D’Urso non voleva mancare con il suo classico appuntamento quotidiano con ‘Pomeriggio Cinque’ e ha deciso di andare in onda. Sperava forse di poter convincere moltissimi telespettatori a guardarla, visto che su Rai1 non c’era invece Alberto Matano con ‘La vita in diretta’. Ma le cose non sono andate bene nemmeno questa volta e la concorrenza è riuscita a prevalere, nonostante non avesse la sua trasmissione di punta pomeridiana.

L’appuntamento con Barbara D’Urso e ‘Pomeriggio Cinque’ su Canale 5 è stato visto da 1 milione e 572mila telespettatori, con uno share pari al 13,6%. Andando più nei dettagli, la presentazione ha ottenuto 1 milione e 275mila spettatori e i saluti 1 milione e 432mila. Invece de ‘La vita in diretta’, Rai1 ha puntato fortemente su ‘A Sua Immagine Speciale’ e i risultati sono stati buoni. incollati al piccolo schermo ci sono stati 1 milione e 465mila persone con uno share del 13,1%. Carmelita dovrà ancora lavorare sodo.

Nei giorni scorsi è venuto fuori che, secondo quanto riportato da ‘Oggi’, sarà infatti Veronica Gentili a condurre la nuova versione di ‘Pomeriggio Cinque’. La giornalista ex Fatto Quotidiano, già al TG4 e poi a ‘Stasera Italia’ dal 2018 all’anno scorso, ha poi guidato anche ‘Controcorrente’ e ‘Buoni o Cattivi’ sempre sulle reti Mediaset. Per Barbarella non ci sono notizie confortanti.

“Le cose non vanno bene”. Barbara D’Urso senza pace: la voce che preoccupa