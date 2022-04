“Le cose non vanno bene”. Barbara D’Urso senza pace: la voce che preoccupa

Non ci sono buone notizie per Barbara D’Urso. Era sempre stata definita una delle regine incontrastate di Mediaset, eppure da un bel po’ di tempo le cose sembrano essere cambiate in peggio. Lei comunque è al momento al centro del progetto del ‘Biscione’, visto che è al timone del programma ‘Pomeriggio Cinque’ su Canale 5 e de ‘La pupa e il secchione’ su Italia 1. Il sito ‘Gossip e Tv’ ha però riferito alcuni dettagli, che rischiano di far diventare un incubo professionale il suo futuro.

Ci si è soffermati anche su altri colleghi di Barbara D’Urso. Uno dei più delusi sarebbe ovviamente Filippo Bisciglia. Infatti, è stato riferito che in estate non andrà in onda ‘Temptation Island’, sebbene alcuni rumor hanno fatto sapere che potrebbe essere semplicemente posticipato nel prossimo autunno, ma conferme non ce ne sono ancora. Se non dovesse esserci il reality in questione, lui rimarrebbe praticamente senza trasmissioni e il suo domani lavorativo sarebbe fortemente incerto.





Barbara D’Urso rischia di restare senza programmi Mediaset

E anche su Ilary Blasi sono circolate voci tutt’altro che positive. Infatti, ‘L’Isola dei Famosi’ non sta riscuotendo successi straordinari e le sue precedenti esperienze come conduttrice di ‘Star in the Star’, ‘Eurogames’ e ‘Summer Festival’ sono state deludenti sotto il punto di vista degli ascolti televisivi. E quindi ‘Gossip e Tv’ ha ipotizzato che potrebbero anche rinunciare alla sua figura professionale. Ma vediamo invece cosa starebbe succedendo a Barbara D’Urso, il cui contratto scadrà tra non molto.

Parlando dunque di Barbara D’Urso, anche su di lei le indiscrezioni non sono interessanti. ‘Pomeriggio Cinque’, anche se è riuscito ad aumentare il suo share, non è ancora ai livelli de ‘La vita in diretta’ di Alberto Matano, che è sempre in grado di prevalere sulla concorrenza di Carmelita. Non è ritenuta esaltante nemmeno la sua avventura con ‘La pupa e il secchione’, infatti i vertici Mediaset pare si aspettassero qualcosa in più. E quindi il rischio che il suo contratto, che scadrà a dicembre, non venga rinnovato ci sarebbe eccome.

A proposito de ‘La pupa e il secchione’, Paola Caruso è stata squalificata dallo show e subito dopo aver appreso il provvedimento disciplinare ha preferito lasciare lo studio. Punizione pure per Mila Suarez, che dopo lo scontro con Paola ha rotto alcuni bicchieri. Ora la Suarez dovrà dormire per una settimana nello sgabuzzo, la stanza senza comfort e agevolazioni, insieme al suo nuovo secchione Gianmarco Onestini.

“Adesso stai zitta”. La pupa e il secchione, anche Barbara D’Urso perde la pazienza dopo la rissa