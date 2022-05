Arriva una brutta notizia per Uomini e Donne e Maria De Filippi. Ma anche lo stesso pubblico è decisamente triste, visto che stava già iniziando a pregustare qualcosa di interessante. Nonostante ci siano state tantissime voci in riferimento a ciò che sarebbe potuto succedere nei prossimi mesi, adesso sembra essere arrivata la notizia definitiva che non lascia più spazio a dubbi. A rivelarla è stato tra l’altro qualcuno molto informato nel mondo del gossip e anche nel settore della televisione.

In attesa di svelarvi ogni dettaglio su ciò che (non) avverrà a Uomini e Donne e al quale Maria De Filippi dovrà abituarsi, vi ricordiamo che nella puntata del 25 maggio Gemma Galgani ha rotto il rapporto col cavaliere Maurizio: Ha provato due volte a baciarmi e ad abbracciarmi, ma non ho provato niente. Ha anche fatto dei commenti bollenti sul mio décolleté”. Lei ha anche sottolineato il fatto che alcuni messaggi inviati dal cavaliere l’abbiano lasciata davvero senza parole. Veniamo ora all’ultima notizia in ordine cronologico.





Uomini e Donne, Maria De Filippi non farà una versione vip

Si era vociferato della possibilità che Maria De Filippi potesse dare una veste differente a Uomini e Donne per tenere compagnia ai suoi affezionatissimi telespettatori anche durante la stagione estiva. Si è saputo che l’ultimo appuntamento del dating show sarà mandato in onda il primo giugno e poi si darà spazio ad alcune soap opera. Ma si era parlato della possibilità che la conduttrice tv potesse ritornare in grande stile, cosa che però il sito DavideMaggio ha adesso smentito categoricamente.

Dunque, nelle scorse settimane si era parlato dell’ipotesi di dare spazio ad una versione vip di Uomini e Donne. Infatti, Blasting News ha fatto sapere che si era sparsa la voce che potessero esserci personaggi del calibro di Valeria Marini, Antonio Zequila e Roger Balduino con Silvia Toffanin che avrebbe presentato la trasmissione in sostituzione di Maria. Invece, DavideMaggio ha spento gli entusiasmi del pubblico: “Non è prevista nessuna versione vip in prime time per quest’estate”. E chissà se ci sarà o meno in futuro.

Parlando di ex Uomini e Donne, Deianira Marzano ha rivelato che Giulio Raselli si sarebbe lasciato con la fidanzata Carlotta Adacher. Un’utente ha scritto a Deianira Marzano e le ha domandato: “Deia, ma invece Graselli e Carlotta è già finita? Sai qualcosa? Sono troppo curiosa…xché fino a ieri foto e commenti e da una settimana il silenzio”. E l’influencer ha risposto con un semplice “è finita”.

