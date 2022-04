“Non va in onda”. Stop per Uomini e Donne: la decisione di Mediaset e Maria De Filippi

Maria De Filippi, la notizia lascia l’amaro in bocca. I telespettatori più affezionati apprendono l’ennesimo stravolgimento della programamzione in vista del 25 aprile. Non è la prima volta che il dating show di Canale 5 va incontro a una pausa durante le festività. Ecco cosa trapela da alcune indiscrezioni.

Maria De Filippi prende un meritata pausa di riposo insieme allo staff di Uomini e Donne. In vista della festa della Liberazione del 25 aprile, il pomeriggio di Canale 5 non vedrà la messa in onda del programma più gettonato della rete.





Ma senza cadere in allarme, si è già appreso che per Maria De Filippi la programmazione riprenderà la corsa a partire da martedì 26 aprile. Nulla da temere dunque per i fan della trasmissione che dovranno attendere pochi giorni per rivedere Pinuccia alle prese con la pungente ironia dell’opinionista Tina Cipollari.

Se UeD ferma per un giorno di meritato riposo la sua corsa, al posto di Maria De Filippi la programmazione Mediaset sembra essere densa di novità. Infatti stando ad alcune indiscrezioni, pare che alle 14.45 andrà in onda il film Rosamunde Pilcher: La lettera. Una pellicola dalla trama decisamente ricca di colpi di scena.

Maria De Filippi tornerà presto sul piccolo schermo, e dopo le ultime vicende del trono, il riposo sembra essere una scelta ben pensata. Ma già a partire da martedì il pubblico avrà modo di comprendere se il confronto acceso tra Tina e Ida ha tutte le intenzioni di proseguire o di placarsi. Nel frattempo sono tanti i telespettatori che sostengono che Ida abbia saputo prendere il posto di Gemma, anche per i termini che utilizza.

