Maria De Filippi, l’annuncio arriva dopo la puntata di ieri di Tu si que vales. Puntata come al solito scoppiettante in cui la padrona di casa si è lasciata andare ad un duetto con Rudy Zerbi con il quale si è esibito sulle note di “Non è l’inferno” di Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Nemmeno il tempo di far partire la musica che la regina di Canale 5 si trasforma in una cantante consumata che accompagna ogni verso della canzone con enfasi e trasporto.

Con tanto di movimenti ad accompagnare ogni parola e sottolineare la potenza del testo. Una Maria De Filippi così scatenata in tv, non si era mai vista. Ed è stata pioggia di commenti sui social. E pioggia di applausi. Maria riesce sempre a trovare la nota giusta.





Ascolti tv, Tu si que vales batte ancora Ballando con le stelle

E così le pensano anche gli ascoltatori che ieri, per l’ennesima volta, l’hanno premiata. Nella serata di ieri, sabato 4 novembre 2023, su Rai1 la terza puntata di Ballando con le Stelle, in onda dalle 21:23 alle 1:11, ha conquistato 3.075.000 spettatori pari al 22.4% di share (Tutti in Pista, dalle 20:45 alle 21:17, a 3.569.000 spettatori e il 19.3%). Su Canale5 la settima puntata di Tú Sí Que Vales, dalle 21:30 alle 1:01, ha raccolto davanti al video 3.856.000 spettatori con uno share del 27.9% (Buonanotte a 1.195.000 e il 19.7%).

Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di 669.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 Sonic – Il film ha intrattenuto 673.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 Macondo raggiunge 348.000 spettatori e il 2.3% (presentazione a 272.000 e l’1.4%). Su Rete4 Chi trova un amico trova un tesoro totalizza un a.m. di 529.000 spettatori (3.2%). Su La7 In Altre Parole, dalle 20:45 alle 23:11, ha registrato 1.020.000 spettatori con il 5.7%.

Su Tv8 la Formula 1 con GP San Paolo – Sprint è seguita da 658.000 spettatori (3.5%). Sul Nove Accordi&Disaccordi segna 388.000 spettatori (2.2%). Sul 20 Sfida tra i ghiacci arriva a 321.000 spettatori (1.8%). Su Rai4 Hell – Esplode la furia raduna 298.000 spettatori pari all’1.7%. Su Iris Rapimento e riscatto è visto da 382.000 spettatori (2.4%).