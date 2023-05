Maria De Filippi, la splendida notizia arriva a un passo dalla finale di Amici 22. Anche l’attuale edizione del talent show sta volgendo al termine, lasciando tanti ricordi in merito al lungo percorso che hanno compiuto gli allievi della scuola più gettonata d’Italia nella speranza di qualificarsi al primo posto sul podio. Ma nel frattempo, in attesa si scoprire chi tra i 4 finalisti si aggiudicherà il premio, il pubblico italiano apprende una notizia che tira in ballo proprio la padrona di casa. Maria De Filippi raggiunge un record mai visto prima di oggi.

La notizia su Maria De Filippi a un passo dalla finale di Amici 22. La conduttrice sta per portare a casa un altro traguardo importante con la classe dei giovani allievi della scuola di Amici. Ma alla sua professionalità sono legati anche altri programmi di successo che fanno di Maria uno dei volti più seguiti sul piccolo schermo. E a pochi giorni dalla finale del talent show prevista il 14 maggio, Giuseppe Candela su Twitter ha ben pensato di stilare un bilancio significativo che la dice lunga.

“Per Mediaset avere Maria De Filippi vuol dire vincere trenta volte la sfida del sabato sera. Trenta su trenta. Farlo con una media vicina al 30%. Sembra la normalità perché accade da anni ma è un “miracolo” che si ripete”. Dunque la vittoria potrebbe andare anche in mano a Maria De Filippi che si aggiudicherebbe numeri da record dei record, avendo all’attivo ben 10 puntate di Tu Si Que Vales, altre 9 per C’è Posta Per Te e altrettante per Amici. Il risultato? Maria De Filippi ha vinto statisticamente ben 28 prime serate sul piccolo schermo.

Un vero e proprio successo per Maria De Filippi che ha avuto un anno costellato di belle notizie ed esperienze, ma anche della dolorosa scomparsa del marito e colosso del mondo della televisione, Maurizio Costanzo. Maria De Filippi ha dimostrato anche questa volta di conservare dentro di se’ una grande forza, probabilmente stimolata dal prezioso esempio del marito, così come dall’affetto ricevuto da fan, amici e colleghi che non hanno mai smesso di esortarla a rialzarsi e preseguire lungo la strada di un successo più che meritato.

Maria De Filippi, dal punto di vistan professionale, si è trovata a ‘competere’ con trasmissioni degne di nota, come Ballando con le Stelle, Tali e Quali, Tale e Quale Speciale Sanremo, Arena Suzuki, The Voice Kids e Il Cantante Mascherato, solo per citarne alcuni, con la stessa consapevolezza che a fare la differenza sia sempre e solo l’affetto del pubblico. E Maria De Filippi in questo è una vera campionessa.