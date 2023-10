Grandissimo risultato per Maria De Filippi, che è riuscita a convincere cinque vip a scegliere proprio lei. La conduttrice televisiva è una delle regine della televisione italiana e Mediaset non può proprio fare a meno di lei. E, dato ciò che è stata in grado di fare ora, siamo ancora più sicuri che Pier Silvio Berlusconi sia estremamente soddisfatto del suo operato. In una delle sue trasmissioni di successo ci saranno infatti questi personaggi famosi.

Colpacci assoluti per Maria De Filippi, che ha ricevuto il sì convinto di questi cinque vip che saranno protagonisti nel piccolo schermo e ovviamente su Canale 5. Due di loro sono amatissimi dal pubblico, infatti parliamo di uno dei conduttori più apprezzati nel panorama televisivo nazionale e di una splendida e bravissima attrice, che però è anche volto di uno dei programmi in cui lavora proprio Queen Mary.

Maria De Filippi convince cinque super vip: dove andranno

Secondo quanto scritto dal sito SuperGuidaTv, Maria De Filippi porterà questi cinque super vip a C’è posta per te. Nonostante manchino ancora dei mesi all’inizio del programma, che comincerà all’alba del prossimo anno, la presentatrice ha già effettuato la prima registrazione lunedì 2 ottobre. Quindi, sappiamo già chi si è presentato in studio e ha fatto impazzire di gioia tutti i presenti. E nel 2024 esulteranno anche i telespettatori durante la messa in onda delle puntate.

A C’è posta per te si sono presentati per fare alcune sorprese il presentatore Paolo Bonolis, l’attrice e conduttrice Sabrina Ferilli e tre attori dell’amatissima serie turca, Terra Amara, ovvero Müjgan Hekimoglu, Demir Yaman e Uğur Güneş. Ovviamente per tutti i dettagli su ciò che hanno fatto e detto occorrerà attendere qualche mese, poi Mediaset trasmetterà l’appuntamento e il pubblico si gusterà questi bellissimi momenti.

