Maria De Filippi rimprovera Riccardo Guarnieri. Per la prima volta dal ritorno del cavaliere tarantino in studio la padrona di casa va all’attacco. Nei giorni scorsi Riccardo è stato al centro di pesanti chiacchiere. Al magazine di Uomini e Donne aveva raccontato di aver chiuso troppo frettolosamente la storia con Gloria Nicoletti. Gloria che, a più riprese, aveva sottolineato di essere rimasta delusa dall’atteggiamento di Riccardo.



“Sono scioccata, sinceramente. La decisione di Riccardo è stata un fulmine a ciel sereno. La mattina prima della registrazione mi ha persino mandato un sms per darmi il buongiorno! Avrei preferito non avere questa sorpresa, una telefonata non gli sarebbe costata nulla e mi avrebbe risparmiato una doccia fredda… Ma è per questo che ho pianto in studio: mi ha colto alla sprovvista”. C’era poi stata l’uscita con Maria Grazia finita anche quella tra le polemiche.





Nello specifico la dama aveva parlato del rapporto che Ida ha con Riccardo e viceversa. “Credo che tra Ida e Riccardo qualcosa sia rimasto e non parlo di amore. Io stessa, con un mio ex, vivo la stessa cosa: si tratta di una persona che ha lasciato un segno dentro di me e un domani, se dovesse avere bisogno di me, ci sarei sicuramente”.



“Non credo assolutamente che Riccardo sia tornato in trasmissione per riprendersi Ida quindi sì, anche con il senno di poi ci uscirei perché non vedo niente di male nella sua affezione a lei”. Riccardo, da parte sua, sempre ancora piuttosto ambiguo nei confronti di Ida tanto che è arrivato il colpo di scena. Nella puntata di oggi Maria De Filippi rimprovera Riccardo Guarnieri invitandolo alla chiarezza.



La situazione in studio ha assunto dei toni particolarmente accesi e, a quel punto anche Maria è scesa in campo per capire come stessero le cose.”Ma scusami, lei ha detto: non voglio con i miei ex un rapporto di amicizia. Non capisco cosa vai cercando. L’unica cosa è avere un non-rapporto. Riccardo non hai 10 anni, su. Non dovresti avere un turbamento, dovresti essere felice che lei sta bene con Marco”.

